Un rappeur lorrain prend le micro pour redorer l'image des Vosges

Depuis son petit studio de Vandœuvre-lès-Nancy, il a décidé de lutter pour redorer l'image des Vosges auprès du grand public. Ce département, souvent méconnu, hors de ses frontières, souffre de nombreux clichés, et Louis Thomas, alias "Lobo El", a décidé de lutter contre en prenant le micro. Son titre "88Spleen", sorti en ligne le 24 avril dernier, liste toutes les images qu'ont les non-Vosgiens du département, afin de changer les idées-reçues.

Pour sa famille

S'il a décidé de s'attaquer à ce sujet, c'est avant tout parce qu'il a lui-même des origines vosgiennes. "Mes grands-parents que j'adore notamment. Et les Vosges ne sont pas du tout mises en valeur dans le domaine du rap", confie-t-il. Et même pas mises en valeur du tout au vue des réponses qu'il obtient en évoquant ses origines aux gens. "On me parle directement du petit Grégory. Et en plus récemment, il y a eu l'affaire Lucas ou encore la mort de Rose à Rambervillers, ça fait mal de voir que l'on parle de nous pour ça", explique-t-il. Des extraits de reportages sont notamment utilisés pour illustrer ce phénomène.

Des faits divers dont certains récents qui n'ont pas arrangé l'image des Vosges. "Alors qu'on est tous né quelque part, on fait ce qu'on peut et les Vosges c'est formidable et il n'y a pas que les faits divers par ici", détaille-t-il. Et après quelques semaines de diffusion, la mission semble bien se déroule. "Des connaissances de Montpellier m'ont dit qu'elles avaient bien aimé et que ça les touchait. Peut-être parce qu'elles viennent de l'extérieur de la ville et c'est ça qui m'intéresse. Mettre des mots sur le côté invisible et du soleil sur les zones grises." Le Soleil atteindra peut-être prochainement également la Meurthe-et-Moselle puisqu'un son sur les expressions lorraines est en préparation.

