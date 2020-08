A partir de ce mercredi 5 août, le son et lumière au château de Lunéville près de Nancy est proposé gratuitement les soirs d'été. En raison de l'épidémie de Covid-19, le masque est obligatoire et les distances de sécurité à respecter.

Rare spectacle estival maintenu, le son et lumière au château de Lunéville proposé en août et septembre

Selon l'organisation, le spectacle estival 2019 de 20 minutes a été modifié et allongé

Le son et lumière estival 2020 au château de Lunéville près de Nancy débute ce mercredi 5 août, avec un mois de retard par rapport à l'an passé. Il fait partie des rares spectacles maintenus cet été, en pleine épidémie de Covid-19.

Une projection gratuite en plein air sur deux façades de l'édifice, côté jardin des bosquets, tous les soirs à partir de 22 heures, sauf le mardi, jusqu'à la fin du mois d'août, puis les vendredis et samedis du mois de septembre à 21h30.

Pour cette deuxième édition, c'est "un spectacle initial renouvelé"créé par Damien Fontaine pour le Département de Meurthe-et-Moselle, explique Jean-Charles Masson, chargé de la programmation culturelle au château, "allongé d'un quart d'heure". On y parle "histoire de la Lorraine, de la rencontre de Stanislas avec l'architecte Emmanuel Héré", il y a une animation encore autour d'une armoire astronomique.

Masque obligatoire et distanciation sociale entre les groupes

Lorraine Rivain, la responsable du "petit Versailles lorrain" précise que le masque est obligatoire, comme la distanciation sociale entre les groupes au moins d'un mètre. Pas plus de dix personnes par groupe, comme les consignes sanitaires liées au Covid-19 le recommandent. Deux personnes seront chargées de veiller à ce que les consignes soient respectées.

A la différence de la place Stanislas à Nancy, au château pas plus de 100 à 500 personnes maximum par soir, et un espace ouvert plus important permettant de prendre ses distances, précise encore Lorraine Rivain.