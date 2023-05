Un réalisateur stéphanois nous amène dans les coulisses du Festival de Cannes

Pour certains, Cannes rime avec plaisir, pour d'autres c'est avec boulot ! Beaucoup de boulot...L'invité de ce lundi 29 mai était au Festival de Cannes la semaine dernière. Majid Ammam est un jeune réalisateur stéphanois de 27 ans. Il vient tout juste de réaliser son premier long métrage et il est allé vendre son deuxième film aux producteurs présents sur la Croisette.

• Racontez nous votre Festival

Majid Ammam : "C'est très différent de ce qu'on voit à la télé. On va dire que c'est un peu la face cachée de l'iceberg. Les coulisses c'est vraiment là où se fait tout l'avenir du cinéma français mais aussi international. C'est là où se font aussi les négociations, les rencontres, etc. C'était ma première fois ! J'ai reçu une invitation j'étais surpris mais ravis évidemment. Après au milieu de tout ça on se sent un peu petit, pas sa place on va dire. Mais en fait, on se dit que si on y est, c'est qu'on a mérité notre place et que du coup, c'est une chance et on doit tout donner."

• Comment on vend son film à Cannes ?

"En fait, c'est soit pendant des soirées networking, des conférences ou autre. Ou alors c'est des maisons de production qui ont des stands, un peu comme dans le Salon de l'étudiant. On parle avec eux, on leur propose le projet, on leur montre souvent la bande annonce. Après ça passe ou ça casse ; on est à Cannes, C'est essentiellement des maisons de production ou de distribution qui sont plutôt étrangères, plutôt basées aux États-Unis surtout. Et donc, il faut connaître la négociation à l'américaine qui est très différente de celle française. Ils sont beaucoup plus dans le culot et parlent vraiment du principe que vous allez les rouler. Honnêtement ça a été épuisant ! Mais c'était fou de boulot, on se lève à 7 heures et puis on rentre à 19 heures, sans sans pause, sans rien du tout, on enchaîne."

• Vous avez eu de bons retours ?

"Franchement, j'étais assez surpris. J'ai eu pas mal de bons retours, même de très bons retours de boîtes basés aux États-Unis pour la distribution au niveau international de mon premier film. Il y a aussi un deuxième projet que je développe depuis deux ans et j'ai eu un assez bon retour également là dessus. Quand vous allez à Cannes et que c'est la première fois que vous ne savez pas quoi vous attendre, je me disais que si j'arrivais à avoir au moins un contact, c'était une réussite. Et au final, ça s'est super bien passé !"

• Un premier court métrage réalisé tout seul

"C'était mon stage de découverte [rires]. Je me suis lancé en autodidacte, mais j'ai quand même été accompagné d'une grosse équipe et heureusement, parce que c'est souvent ça qui fait un film. Que ce soit des personnes professionnelles du cinéma ou de l'entourage, ou des personnes qui vont vous aider sur la communication. Et puis ça commence bien, on a été dans une quinzaine de festival et reçu 10 prix !"

Le premier film de Majid Ammam AUD, sera diffusé à Saint-Etienne, au cinéma Le Méliès le 30 juin, en présence de l'équipe.

AUD TRAILER