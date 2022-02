Un réalisateur tourangeau nommé à la cérémonie des César 2022 ce vendredi soir

Le long métrage d'un réalisateur tourangeau pourrait bien décrocher ce vendredi soir le Cesar du meilleur premier film. Just Philippot se dit fier de représenter son film, et toute l'équipe qui a travaillé dessus.

Un réalisateur tourangeau dans la cour des grands ! Just Philippot est nommé aux César 2022, dont la cérémonie a lieu ce vendredi soir. Il est nommé dans la catégorie meilleur premier film pour son long métrage "La Nuée". Un film que l'on pourrait qualifier d'épouvante mais que lui préfère présenter comme un "thriller écologique".

On reste dans un environnement très fragile - Just Philippot

Just Philippot se dit fier de représenter ainsi son long métrage, et le travail de tous ceux qui y ont participé. Même si pour lui, l'avenir du cinéma d'auteur reste incertain. "Un succès, qui soit critique ou même en salle, permet à un réalisateur d'avoir la chance d'essayer de refaire un film, donc forcément, cette reconnaissance de la nomination, c'est déjà un plus dans la carrière. Un prix, ça l'est d'autant plus, mais on reste dans un environnement très fragile qui est complètement incertain. Ce n'est pas ce qui permet d'avoir des lendemains enchantés".

Une scission encore plus forte entre ce cinéma d'auteur et le cinéma hollywoodien

Le secteur reste en effet marqué par la pandémie. "Depuis le Covid, il y a une scission encore plus forte qui s'opère entre ce cinéma d'auteur et le cinéma hollywoodien. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut le regarder avec des yeux fragiles, ce cinéma d'auteur. Parce qu'il a tendance à s'éloigner d'un public qui a peut-être été dans un confort de diffusion à domicile. Il faut constamment se demander quels efforts le cinéma peut faire pour aller chercher ce public".

"La Nuée", nommé donc ce vendredi soir aux César dans la catégorie meilleur premier film, a déjà obtenu des récompenses au festival international du film fantastique de Gérardmer. Just Philippot va bientôt commencer le tournage de son deuxième long métrage. Lui aussi traitera d'une angoisse autour de l'écologie.