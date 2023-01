Un rebond de fréquentation à nuancer pour les salles de cinéma

Une éclaircie à nuancer pour les salles obscures. Sans surprise, la fréquentation des cinémas a fortement augmenté en 2022 (+59,2%) par rapport à l'année précédente, mais il faut évidemment tenir compte de la crise sanitaire et de ses restrictions. A période comparable, le nombre de tickets est en net recul de 26,9% par rapport à 2019 (année record avec 213 millions d'entrées). A titre d'exemple, le Méga CGR des Minimes à La Rochelle affiche une baisse de 26,44% de sa fréquentation, pour un total de 490.000 entrées en 2022. Explications de la directrice du Méga CGR des Minimes, Pamela Nicoli.

Vous ne faites pas exception au bilan national en terme de fréquentation ?

Pamela Nicoli : Exactement, on colle au plus près de la fréquence en France. On est sur du -26,8% à La Rochelle. On est à 26,9% sur tout le territoire français, tous circuits confondus et cinémas indépendants. La perte est encore plus accentuée au CGR Dragon, sur le vieux port de La Rochelle (-36 %). Ca s'explique tout simplement parce qu'on a pris un virage beaucoup plus "art et essai" suite à la fermeture du CGR Olympia. Ce sont des films qui fonctionnent un peu moins en terme d'entrées et qui, forcément, ont un public plus difficile à trouver, on savait qu'on allait avoir accusé une perte un peu plus importante sur le cinéma du vieux port.

La crise sanitaire a encore impacté l'année 2022 ?

Clairement. On oublie vite mais il faut se rappeler qu'en janvier de l'année dernière, on avait les confiseries qui étaient fermées. On a sous-estimé ce phénomène de confiserie complètement close parce qu'il y a des clients qui ne voulaient pas venir au cinéma sans avoir leur popcorn, donc ils ont reporté leur sortie ciné. Et il y a des gens qui ont fait un amalgame en pensant que la confiserie était fermée, ils pensaient que le cinéma était également fermé. Donc on a eu un premier trimestre, jusqu'au mois de mars, assez compliqué. On s'est bien rattrapé à partir d'octobre. Il faut se souvenir que l'été a été aussi en demi-teinte. Trois jours de pluie, un très grand soleil, ça ne nous a pas aidé à remplir nos salles en juillet-août.

Une année contrastée pour la fréquentation du CGR des Minimes dirigée par Pamela Nicoli © Radio France - Eric Le Bihan

La rentrée de septembre a envoyé des signes positifs ?

Oui, septembre est normalement un mois qui est assez creux, mais rappelez-vous, nous avons ressorti le premier volet d'Avatar pendant deux semaines uniquement, sur la volonté de James Cameron. Pendant ces deux semaines-là, nous étions complets sur toutes les séances, donc on sentait déjà qu'il y avait une grosse envie sur le volet numéro 2. Ensuite, les vacances d'octobre qui ont été fabuleuses, ça très bien marché. Maintenant nous avons Avatar depuis le 14 décembre, et c'est vrai qu'on a vécu des vacances de Noël chargées, avec beaucoup de monde.

Comment fait-on pour reconquérir le public ?

Pour le multiplexe des Minimes, la piste envisagée - ce qui est déjà le cas dans beaucoup d'autres circuits d'ailleurs - ce sont les salles premium. On sait que c'est ce format-là qui plaît. Pour preuve, la salle premium de 146 fauteuils à La Rochelle est complète d'une semaine sur l'autre pour Avatar par exemple. Au moment où je vous parle (lundi 2 janvier), nous sommes déjà complets pour les séances du 7 et du 8 janvier. On sait que c'est la salle qui fonctionne le mieux. Pour le centre-ville de La Rochelle, il n'y a pas de salle premium, il faut tout miser sur la programmation. En proposant des films qualitatifs, des rétrospectives et des soirées spéciales, tout simplement.

Le Méga CGR des Minimes a enregistré 490.000 entrées en 2022 © Radio France - Eric Le Bihan

La fréquentation tient beaucoup aux sorties événements ?

La programmation est essentielle. Il faut que les gens aient envie de voir du film et avoir du grand spectacle, ce qui a été le cas pour Avatar, notamment. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'étaient pas allés au cinéma depuis une dizaine d'années et qui sont revenus avec leurs lunettes 3D, déjà pour revoir un film en 3D parce qu'il y avait une certaine désaffection pour ce format-là. Et grâce à la sortie d'Avatar cette année, on a reconquis, on a reconquis des clients qui n'étaient plus du tout retournés au cinéma depuis la crise sanitaire et même avant le Covid d'ailleurs. On a vu une affection nouvelle pour la 3D. Celle d'Avatar est fabuleuse.

Vous scrutez avec anxiété les chiffres quotidiens de fréquentation ?

Pour Avatar, je ne vous cache pas qu'en tant qu'exploitant, on savait que ça allait fonctionner. On le sentait depuis le mois de septembre, lorsqu'on a ressorti le volet numéro 1. On n'a pas été déçu. La seule chose qui nous déçoit, c'est qu'il n'y a presque qu'Avatar qui fonctionne à l'heure actuelle. Ca représente près de 70 % de nos entrées. On est forcément un peu déçu pour tous les autres films, notamment français, qui sont sortis en même qu'Avatar. Effectivement, c'est un peu timoré au niveau des chiffres, on espère que 2023 va être l'essor du cinéma. Pas uniquement pour les grosses sorties comme Avatar, Mission impossible ou Indiana Jones. On a des films français très attendus, et qui, on pense, vont bien marcher, notamment Les Trois Mousquetaires ou Alibi 2.