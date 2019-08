Un record de participants pour la traversée du lac 2019 à Annecy

Annecy, France

Ce jeudi 15 août, 1.848 nageurs ont pris le départ de la 88ème édition de la traversée du lac à Annecy. Une véritable tradition chaque année avec cinq épreuves au programme. Cette édition 2019 est donc marquée par un record de participations.

L’Annécien Yohann Ndoye-Brouard, champion de France du 100 m dos et vice-champion universitaire s'est imposé en 10 minutes et 25 secondes sur le un kilomètre, pour la quatrième année consécutive : "C'est une course à laquelle je participe depuis que je suis tout petit. Cela me change beaucoup des bassins, il y a les vagues et puis comme on est très nombreux on n'a pas de lignes comme dans une piscine, il faut être malin et aller le plus vite possible."

Température de l'eau : 23 degrés

Il y a aussi des concurrents qui viennent de loin pour participer. Comme Constance, parisienne : "Je ne suis pas du tout du coin, mais j'aime beaucoup les courses dans les lacs et celle-ci est particulièrement belle. L'eau est transparente, et puis le cadre est incroyable." Kurt lui est venu de Nancy : "Je viens ici pour le paysage, le lac est super beau, l'ambiance est chouette. Il faut juste s'habituer aux remous, mais après ça va !"

L'arrivée des nageurs. © Radio France - Olivia Chandioux

L'équipe nationale du Japon est venue participer

Certains viennent d'encore plus loin. Sur la ligne de départ il y avait aussi quatre nageurs japonais. En pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine, comme l'explique leur entraîneur : "C'est un très bel endroit, on s'entraîne pour les JO de Tokyo. Comme en ce moment, il fait trop chaud au Japon, ici à Annecy, on est dans de meilleures conditions." On peut dire qu'Annecy réussi à l'équipe japonaise, les quatre nageurs ont terminé aux quatre premières place du 10 kilomètres.

Tous les résultats de la course à consulter ici.