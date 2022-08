Un Rémois participe au championnat du monde de karaoké

Le Rémois Arthur Medjebeur participe ce lundi 8 août au championnat du monde de karaoké en Norvège. Et le jeune homme de 24 ans peut prétendre au titre puisqu'il est déjà champion de France de la discipline. C'était le 26 juin à Montmeyran dans la Drôme.

"Déjà, être champion de France, c'était une surprise." avoue Arthur Medjebeur. Le chant, il est tombé dedans quand il était petit. "Il chante depuis ses six mois !" lance Valérie, sa mère. A la maison, la musique est omniprésente : son père est le pianiste de Patrick Fiori et sa mère est violoniste à l'Opéra de Reims.

Chanter, jouer de la guitare ou du piano, c'est le quotidien pour Arthur. Au camping il chante, au conservatoire il chante, avec sa famille il chante… Et même à l'hôpital, il chante. Arthur est un rescapé. Il y a peu plus d'un an, il est atteint d'un lymphome, une forme de cancer. "A l'hôpital, les infirmières lui avaient laissé une guitare pour qu'il puisse continuer sa passion et aussi pour faire le show…" sourit Valérie.

Sur scène avec Patrick Fiori

Encore malade, son père lui propose de monter sur scène avec Patrick Fiori lors d'un concert à Amnéville (Moselle). Le jeune Rémois accepte et monte sur scène devant environ 15 000 personnes, une première : "J'avais le trac, mais en même temps, je me sentais bien."

La vidéo de ce moment magique lui ouvrira les portes du championnat de France qu'il gagne en chantant en finale A corps perdu de Grégory Lemarchal, "forcément, il y a un symbole derrière cette chanson."

Le trophée de champion de France de karaoké © Radio France - Etienne Cholez

Maintenant, place au championnat du monde qu'il espère remporter pour s'ouvrir les portes du monde de la chanson. "Oui, j'aimerais faire des albums et des concerts" ose-t-il.