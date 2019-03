Un Rennais retrouve une famille mayennaise qui avait hébergé trois soldats américains en 1944

Les visages de Georges E. Hendrickson, James M. Irvin et Robert D. Keeler, les trois soldats réfugiés dans une ferme mayennaise

Saint-Aignan-de-Couptrain, France

C'est l'aboutissement de trois ans de recherches pour un Rennais de 35 ans. Joris Brouard, formateur en langue bretonne dans un Centre de Formation pour Adultes et membre de l'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance, vient de retrouver une descendante de la famille mayennaise qui a accueilli trois parachutistes américains à l'été 1944.

Le week-end dernier, ce passionné d'histoire avait lancé un appel à témoignage sur les réseaux sociaux. Cet appel a trouvé écho mardi soir puisqu'une Mayennaise, habitante de Saint-Aignan-de Couptrain près de Lassay-les-Châteaux a contacté Joris Brouard par mail. C'est la maman de Marie-Claire Ringnet qui a offert gîtes et couverts à ces trois soldats soldats de la 82e Division Aéroportée.

Cachés dans un grenier à foins

Les recherches du Rennais commencent en 2015. "Un ami m'a fait part que son arrière-grand-père avait caché, hébergé un soldat américain. Il pensait que c'était un aviateur. Mais non seulement l'homme était un parachutiste, mais en plus ils étaient trois" explique Joris Brouard.

Au fil de son enquête, en épluchant les archives, ce dernier remonte la piste des trois soldats qui ont participé au Débarquement de Normandie. En effet, le 6 juin 1944, Georges E. Hendrickson (Company I), James M. Irvin (Company B) et Robert D. Keeler (Company HQ), sont fait prisonniers par les Allemands à Sainte-Mère-L'Église. Mais lors de leur transfert vers un camp de prisonniers de guerre situé à Rennes, le trio réussit à se faire la malle. Quelques heures plus tard, les voici arrivés dans le Nord de la Mayenne, à Saint-Aignan-de-Couptrain.

Uniformes enterrés

Dans ce village, la mère de Marie-Claire Ringnet habite une ferme. "Les voisins étaient des industriels. Comme ils avaient peur des bombardements, ils venaient régulièrement cacher leurs camions dans la ferme. Et un jour, un voisin a rencontré sur son chemin, trois soldats américains. Comme il parlait un peu anglais, il a pu dialoguer avec eux. Et donc en amenant son camion dans la ferme de ma mère, il a décidé d'y emmener aussi les trois parachutistes" raconte Marie-Claire Ringnet.

"Pour ma mère c'était une grande surprise mais elle les a cachés dans un grenier à foins, dans le bas de la cour, où il n'y avait pas grand monde qui passait. Elle leur a porté quantité de seaux d'eau pour qu'ils se lavent et de la nourriture. Quelques jours plus tard, ces soldats ont voulu repartir. Monsieur Fresnay leur a donc trouvé des habits civils et ils ont enterré leur uniformes de militaires" termine la Mayennaise.

Les remerciements d'Eisenhower

Ce récit de bravoure, la maman de Marie-Claire avait l'habitude de le narrer à qui voulait l'entendre. Elle l'a d'ailleurs couché sur le papier, et Joris Brouard devrait pouvoir le lire prochainement. Cette femme courageuse est décédée en 2018.

Juste après la guerre, sa vaillance a été louée dans un courrier écrit des mains du Général de l'US Army David Eisenhower. Car là était aussi l'objectif du passionné d'histoire Joris Brouard : que la famille mayennaise puisse être récompensée.