La rédaction de France Bleu Berry s'est lancé un défi : réaliser un repas de Noël... 100% berrichon. Et c'est possible ! De l'apéritif au dessert, en passant par la volaille ou le rôti, on est allé faire un tour chez les commerçants pour n'acheter que des produits locaux. Voici à quoi pourrait ressembler votre repas de Noël berrichon.

Tartinable aux escargots de Chambon

Oubliez les huîtres ! Il n'y a pas de production d'huîtres en Berry. Par contre vous pouvez opter pour les filets d'anguille ou de carpe fumé chez Fish Brenne à Pouligny Saint-Pierre. Le foie gras berrichon, c'est possible aussi. En vente à la Ferme du Pré Vert à Vicq Exemplet ou chez Plume Canne à Mézières. Plus onéreux : le caviar de Sologne... il faut mettre le prix (40 euros la boite de 30 grammes, 600 euros les 500 gr) mais le succès est garanti.

Caviar de Romorantin © Radio France - Jonathan Landais

"Du caviar de Baerii... en Berry" Copier

Autre idée : les escargots Le Jacquin à Chambon, entiers ou en tartinable. "On a testé sur des petits croquets salés avec pistou parmesan basilic frais, on met l'escargotine dessus, on les met légèrement à chauffer et c'est très très bon à l'apéro", conseille Dominique Baudet co-gérant de l'Atelier en ville, la boutique du Croquet de Chârost à Châteauroux.

Rôti aux truffes et velouté de lentilles vertes du Berry

Pour le plat de Noël berrichon, les choses s'annoncent un peu plus compliquées. "On peine à trouver les produits du Berry, on n'a pas vu d'éleveurs venir nous proposer leurs volailles, aujourd'hui vous me demander une poule noire du Berry, je ne suis pas sûr de vous en avoir une pour Noël", confie Philippe Rousseau, artisan boucher avenue des marins à Châteauroux.

Les pâtes aux cèpes et aux bolets"

Il faudra donc opter pour un chapon qui vient du Gers ou de l'Allier (plus près de chez nous), sinon la dinde, le rôti aux truffes ou le boudin blanc maison à base de morilles. Pour l'accompagnement ? Petit velouté de Lentilles vertes fabriqué à La Cognette à Issoudun ou encore "les pâtes de chez Mr Fabre à La Chapelle Saint-Ursin, des pâtes aux cèpes et aux bolets, au piment d’Espelette ou à la châtaigne" vendues à l'Atelier en ville.

Bûche glacée de Clion-sur-Indre

Pour le fromage vous avez le choix : Selles-sur-Cher, Pouligny, Valençay... Côté dessert, il y a bien sûr la bûche de votre boulanger, ou plus original, les bûches glacées de Marguerice à Clion-sur-Indre. "La bûche belle-hélène, chocolat poire vanille, la bûche fruits rouges, sorbet framboise fraise et cassis, et notre best-seller c'est caramel beurre salé avec poire et cœur de noisette", détaille Nienke Koumans, l'agricultrice néerlandaise installée à Clion. Le tout arrosé d'un Reuilly ou d'un Valençay, à consommer avec modération.