Un repas naturiste dans un restaurant, "nus comme des vers" aux Clouzeaux en Vendée

Choisir son menu au restaurant tout en ayant laissé au préalable ses vêtements aux vestiaires. L'initiative a de quoi surprendre, voire même faire sourire. Une expérience pour le moins singulière, et qui aura pourtant bien lieu ce samedi 26 février au restaurant "Les 4 Pans" aux Clouzeaux (Vendée). Une trentaine de naturistes, habitués ou non à se mettre en tenue d'Eve et d'Adam, sont attendus à table dans la soirée, à partir de 18h30.

L'association naturiste vendéenne et l'association des "Kunus" de La Marne (Loire-Atlantique) sont à l'origine de la soirée. Erick Almayer, le président de l'antenne vendéenne, connaît en effet bien les gérants du restaurant, le but étant aussi de privilégier les circuits courts et les producteurs locaux.

Les rideaux et stores baissés

Pour l'occasion, les stores et les rideaux du restaurant seront baissés, histoire de ne pas verser non plus dans le voyeurisme. "Ce n'est pas du tout l'idée", affirme Bérangère Distave, la présidente de l'association des "Kunus". "On ne veut pas forcer les gens à nous voir nus. C'est ce qu'on fait par exemple dans les piscines, les bowlings... L'objectif, c'est surtout de passer un bon moment".

Tous les âges, toutes les générations seront d'ailleurs représentées pour ce repas d'un autre genre.Certains vont même tenter l'expérience naturiste pour la première fois."C'est avant tout une manière de se libérer", pour Erick Almayer, le président de l'association naturiste vendéenne. "L'avantage d'être nus, c'est que tout le monde est à égalité. Pas de bijoux, pas de montre, pas de différence". Pour le repas, les participants auront entre 23 ans et 77 ans.