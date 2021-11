Un retour du Marché de Noël de Montbéliard sous vigilance sanitaire

Dans une semaine (samedi 27 novembre), c'est l'ouverture du marché de Noel de Montbéliard. Une 35ème édition particulière, après l'interruption de l'an dernier et dans un contexte sanitaire qui reste tendu. Tous les yeux sont rivés sur Munich en Allemagne voisine qui a annulé son marché de Noël. "Ce n'est pas d'actualité à Montbéliard", martèlent les organisateurs. Mais les mesures de prévention restent omni présentes.

Moins de chalets que l'an dernier. 135 artisans au lieu des 160 habituels. "On a élargi les allées place Saint Martin entre le Temple et la Mairie pour éviter les habituelles concentrations, notamment le week-end", explique Marie-Noëlle Biguinet, la maire de Montbéliard. Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du périmètre du marché. Le pass sanitaire est réservé aux deux espaces de restauration : cour Sponeck et place Velotte. "Nous avons souhaité diviser l'espace de restauration en deux zones bien distinctes, dans ce même souci d'éviter les concentrations", ajoute Christine Schmitt adjointe au maire en charge de l'animation et du tourisme.

Ce contexte sanitaire est la première interrogation adressée au standard de l'Office du Tourisme du Pays de Montbéliard. "Tous les jours, on a des appels de futurs visiteurs qui demandent quel sera le protocole sanitaire. La grande question, c'est : est-ce qu'il faut le pass ?"

L'équipe des "Lumières de Montbéliard" présente le programme de l'édition 2021 © Radio France - Christophe Beck

Nouveauté cette année, le marché se prolonge jusqu'après Noël, le 28 décembre au soir. Autre nouveauté : le son et lumière "Nuits Rêvées au Château" revient sur les façades du château de Montbéliard chaque soir du 18 au 29 décembre (un spectacle d'une dizaine de minutes à 18h00, 18h30, 19h00, 19h30).

Pas d'invité d'honneur cette année, mais une part belle aux artisans franc-comtois qui représentent près de la moitié des exposants.

Pour la quatrième année, les Lumières de Montbéliard sont nominées dans le cadre du concours européen du meilleur marché de Noël. En 2019, Montbéliard avait décroché la 5ème place. Vous pouvez voter sur : www.christmas.ebdest.in

Le marché de Noël de Montbéliard, c'est plus de 400 000 visiteurs pendant ces quatre semaines. Un investissement pour la ville de Montbéliard d'un million 700 000 €, dont 280 000€ pour la sécurité.