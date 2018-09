Loire-Atlantique, France

Quand il évoque son tableau, "la petite Sainte Famille au palmier", Renaud Ferragu est intarissable. En souriant, il dit qu'il représente "sa deuxième vie "; depuis 37 ans, pas un jour où il ne consacre un moment à cette oeuvre achetée l'équivalent de 5 000 euros par sa mère en 1981 à Louvigné-du-Désert. Dès le début, cette toile qu'ils pensent être une oeuvre de l'école italienne du 17 ème siècle, leur semble mystérieuse. Ils la font nettoyer et restaurer. On leur dit qu'un tableau similaire exposé à Edimbourg est attribué à Raphaël. Ils veulent en savoir plus.

Deux toiles supersposées

Médecin cardiologue en Mayenne, Renaud Ferragu demande à un collègue d'en faire une radio, et là suprise, derrière la toile de la Petite Sainte Famille se cache une autre peinture représentant une Madone. Infatigable, le médecin multiplie ses recherches, dévore des livres, rencontre des historiens, des spécialistes des peintres de la Renaissance, de Raphaël, en France, en Italie. Pour lui certains détails ne trompent pas et représentent la signature du maître.

La radio du tableau a dévoilé un visage de Madone sous la première toile - Renaud Ferragu

Le dessin des oreilles m'a passionné. Raphaël les dessine toujours de la même manière. J'ai regardé notamment dans toute les fresques de la Chambre de la Signature à Rome, les oreilles sont strictement les mêmes que sur mon tableau"Renaud Ferragu

Renaud Ferragu a aussi fait examiner la toile par des techniques infra-rouges, a procédé à des analyses pigmentaires, examiné le moindre détail de l'oeuvre; il en conclut que le tableau a été réalisé dans l'atelier de Raphaël et en grande partie de la main du peintre au début du 16ème siècle. L'oeuvre pourrait avoir été rapportée d'Italie par le général de la Riboisière, l'un des hommes de Napoléon Bonaparte .

Au Louvre on m'a dit, "vous apportez effectivement la preuve de ce que vous avancez"

Aujourd'hui, le retraité aimerait que le musée du Louvre acquière le tableau, qui est à l'abri dans un coffre-fort. Il souhaiterait qu'il reste en France. Renaud Ferragu ne donne pas de prix mais en 2012 un dessin de Raphaël s'est vendu à plus de 30 millons d'euros à Londres.