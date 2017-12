Longuefuye, France

Chez Jean-Louis Verdière, le bois est partout. Ses créations sur le mur, des bibelots sur les commodes, son atelier et un local entier rempli de planches qu'il récupère. "Quand on est passionné, on est fous, sourit-il. On est fous, mais pas internés c'est bien !". La retraite à se tourner les pouces, très peu pour l'ancien infirmer en région parisienne. Ce bricoleur passe plus de 40 heures par semaine dans son atelier. "Mais je peux aussi me balader, aller à la pêche. Je n'ai aucune contrainte", insiste-t-il.

"Au-delà de 10 euros, les gens n'achètent plus" regrette le retraité.

Et à l'approche de Noël, le rythme s'accélère. Il fait au moins deux marchés par semaine, _"_pas la meilleure saison pour rester dehors, ni la moins chère (110 euros environ pour une place), mais c'est essentiel pour moi" souligne-t-il. Le retraité espère vendre ses créations, notamment ses jouets. "Là par exemple, c'est un vieux jeu. On l'appelait autrefois 'les petits chevaux mayennais'. Là, j'ai passé la journée dessus, plus deux heures hier. Mais y'a encore un peu de travail pour l'emballage".

L'homme de 66 ans fabrique aussi des horloges © Radio France - Fabien Burgaud

Un jeu à 95 euros, mais ne lui dîtes surtout pas que c'est cher. "Pour un jeu d'échec en chêne, je passe 40 minutes par pion. Il y a 32 pions. Je le vends 200 euros. Et quand j'explique tout, ça revient à 3 euros par heure ! Alors allez demander à votre garagiste de bosser pour le même tarif, vous verrez ce qu'il vous répondra", peste-t-il. "De plus en plus, les gens sont réticents pour payer. Au-delà de 10 euros, ils n'achètent pas. Bon, mon plaisir ça reste de leur parler, de répondre à leurs questions. Mais je ne vois pas pourquoi j'abandonnerai, j'aime ça", affirme-t-il, serein.

Le retraité l'assure, il ne cherche pas le profit. Juste de quoi se rembourser les emplacements. Ce qui compte pour lui, c'est le plaisir de créer, d'inventer et de donner vie à cette "matière noble" comme il dit.