"Un rêve qui se réalise" : les habitants de Veuil enchantés par le concert de Gautier Capuçon

Un artiste de renommée internationale dans un village de 376 habitants. Gautier Capuçon était en concert à Veuil ce jeudi 9 juillet, dans le cadre de sa tournée "Un été en France". La pandémie de Covid-19 a brutalement interrompu la tournée mondiale du violoncelliste. Cet été, Gautier Capuçon a voulu découvrir 21 villages de France. Parmi les nombreuses propositions reçues, celle de la mairie de Veuil a été retenue. Et l'artiste ne regrette pas son passage. "On a été accueilli d'une manière extraordinaire. Ce qui me touche, c'est que tout le monde est heureux. C'est un village mis en valeur de façon spectaculaire, l'église est somptueuse", s'émerveille Gautier Capuçon.

La culture doit être accessible à tous

L'effervescence était visible deux heures avant le début du concert à Veuil. Pendant les répétitions, les premiers spectateurs prennent place devant l'église. "Gautier Capuçon à Veuil, vous vous rendez compte ? On est sur une autre planète ! Mais c'est super ! Quand je l'ai vu à côté de moi, je me suis pincée pour y croire. C'est un rêve qui devient réalité", sourient trois spectatrices installées sur leur chaise. "C'est bien de voir un artiste qui prend en considération les communes rurales", ajoute une autre spectatrice.

Cet attachement à la ruralité, Gautier Capuçon en fait l'esprit de cette tournée d'été. "La musique est effectivement accessible à tous. Ce sont des moments de partage, des émotions, encore plus après ce qu'on a vécu", explique le violoncelliste. Si la mairie de Veuil voulait accueillir Gautier Capuçon, c'est pour en faire profiter les habitants du territoire. "Tout le monde ne peut pas aller le voir jouer dans les grandes salles. C'est important de faire venir la culture à nous", insiste Joël Rety, le maire de Veuil.

Un beau coup de projecteur pour le village de Veuil

Pour Veuil, la venue de Gautier Capuçon est aussi une carte de visite. La commune est la seule dans l'Indre à avoir quatre fleurs pour le Label Villes et Villages fleuris. "C'est une vraie fierté pour notre commune. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du village et qui vont le découvrir. Ils auront sans doute envie de revenir plus tard, en famille ou avec des amis", se réjouit Marie-Christine Journoux, première adjointe au maire.