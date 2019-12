Un réveillon du 31 décembre réussi passe par Faire La Fête à Monéteau

Ce soir c'est la fête ! Le nouvel an c'est en famille mais aussi entre amis. Et pour certains ce sera costumé, avec également des accessoires pour s'amuser jusqu'au réveillon, voire jusqu'au bout de la nuit. Nous nous sommes rendus dans un magasin spécialisé à Monéteau près d'Auxerre.

Monéteau, France

Et chez Faire La Fête, on trouve pas mal d'enfants à la recherche d'un costume. Comme Milia qui sait déjà en quoi elle va se déguiser ce soir . "Je serais une princesse".

Un costume de Chat pour Eline, une banane pour Mathieu

Et si pour Milia c'était une évidence, pour Eline ce sera un peu plus surprenant. "Un costume de chat parce que j'aime bien les chats".

Là on va dire que c'est plutôt logique. Mais attention il n'y a pas que les enfants qui se déguisent . Pour Mathieu, grand gaillard de plus d'1m 80, ce sera en banane. Et c'est la première fois. "C'est effectivement la première fois que je serais une banane. je pense que ça va être mémorable".

Loic et Thomas ont fait le plein de feux d'artifices © Radio France - Damien Robine

Un rayon déguisement zappé, par contre, par cette bande de copains qui comme chaque année va passer le réveillon ensemble. "Des feux d'artifices surtout. Faire péter des pétards à minuit dès qu'on sera en 2020".

Reportage Copier

60 000 euros de chiffre d'affaire en décembre

Déguisements, cotillons, feux d'artifices, pétards ou décorations de table, tout le monde trouve son bonheur dans le magasin de Gilles Amiot. Et pour lui aussi en décembre c'est tout bon. "C'est mon plus gros mois de l'année avec celui Halloween . C'est de l'ordre de 60 000 euros. "

Un chiffre d'affaire 3 fois supérieur à un mois de janvier par exemple .