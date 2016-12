Un Réveillon à la campagne, ces quatre couples entendent bien en profiter

Ils sont quatre couples et leurs enfants, ils ont réussi à louer un gite situé à Cordelle à 20 minutes au sud de Roanne, avec la perspective d'un weekend idéal.

Quatre couples d'une trentaine d'années et leurs enfants, venus des Monts du Lyonnais ont posé leurs valises à Cordelle, à vingt minutes au sud de Roanne. Objectif : se retrouver entre amis pour passer une Saint-Sylvestre à rallonge, au beau milieu des champs, dans une ambiance de montagne. Ils ont eu la bonne idée, dès le mois de mars dernier, de réserver un gite.

Prix de groupe : 520 euros pour le weekend et un Réveillon idéal en perspective pour ceux qui veulent faire une vrai coupure. Le gite se trouve au bout d'une route complètement givrée et plongée dans un épais brouillard. C'est ce que sont venus chercher les pensionnaires. "Ici c'est l'ambiance raclette" explique Cédric. Raclette et apéro sont au menu ce weekend évidemment, les quatre couples ont déjà prévu de jouer au jeu "Les Amours", 'inévitable adaptation du jeu télévisé forcément. L'autre avantage, c'est qu'il ne sera pas nécessaire pour eux de prendre la voiture le soir du Réveillon.

Jerome Charrier est le responsable de ce chalet en bois depuis juin 2014. Cet ancien plombier fait toujours le plein à la période des fêtes.