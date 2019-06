Un riche week-end de Pentecôte s’annonce… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des jardins, un festival, des spectacles, des tisserands et de la musique ; cinq sorties pour ce long week-end de Pentecôte week-end des samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Mais où donner de la tête, ce week-end ?...

Sur le thème « Les animaux au jardin », la nouvelle édition des « Rendez-vous aux Jardins » vous attend ce week-end…

En Dordogne, pas moins de 39 sites s’ouvrent à la visite, samedi et dimanche. Difficile, donc, d’être exhaustif, mais il vous est ainsi proposé, le temps d’un week-end, des visites guidées, des ateliers, des démonstrations de savoir-faire, des parcours ludiques, des spectacles, des expositions, des conférences, des concerts, des bourses d'échanges et des ouvertures nocturnes vous permettant de redécouvrir les jardins du Périgord, qu'ils soient historiques ou contemporains, privés ou publics. Des jardins du château de Montréal à Issac, au Jardin d’Hélys-œuvre à Saint-Médard-d’Excideuil, en passant par le jardin médiéval de Monpazier, le parc du château de Puymangou à Saint-Aulaye-Puymangou, la Chartreuse de Conty à Saint-Germain-de-Belvès, les jardins du château de Losse, les jardins du château de Veyrignac ou encore le jardin médiéval de Plazac, la liste est longue, sans compter sur les incontournables jardins de Marqueyssac à Vézac, de l’imaginaire à Terrasson, d’Eyrignac à Salignac-Eyvigues, du château des Milandes à Castelnaud-la-Chapelle, du château de Hautefort et de Limeuil… Alors, ce week-end, « Rendez-vous aux Jardins » !

Mêlant des spectacles tout public de cirque, de théâtre, de danse et de marionnettes, le 26ème Festival « BriKaBrak » s’installe au Bugue, ce week-end

24 représentations, 11 compagnies artistiques, 12 spectacles : c’est tout cela, le Festival « BriKaBrak », samedi et dimanche au Bugue. La programmation est destinée à un public familial en journée, tandis que les spectacles plutôt à destination des adultes seront proposés en soirée ; l’âge recommandé croît ainsi au fur et à mesure que les heures s’écoulent. Des histoires farfelues, déjantées ou très réalistes vous y attendent.

Animations et spectacles gratuits vous attendent ce dimanche à Saint-Laurent-des-Bâtons

Journée organisée par l’association « Les Bastonnades » et le Comité des fêtes, Saint-Laurent-des-Bâtons fête le printemps ce dimanche, de 16h jusqu’à la nuit… La compagnie de théâtre de rue de Montignac « Le Théâtre du Vertige » vous propose, à 16h puis 18h30, deux représentations de son spectacle déambulatoire « L’apéro postal » ; une troupe dont l’univers, inspiré du cinéma fantastique, mêle le mime, la danse, le masque et la marionnette. A 17h, une balade sur les chemins du bourg sera guidée par le jardinier Philippe Burey. A 16h45 et 19h15, l’association « Je suis la piste » entend vous initier à l’allumage du feu, par friction ou par percussion. A partir de 19h, un marché gourmand vous est proposé, avant une nouvelle animation à 20h avec le collectif de musiciens « A la bonne jambette », qui ne manquera pas de vous faire danser pour célébrer le printemps, ce dimanche à Saint-Laurent-des-Bâtons, sur la commune nouvelle de Val de Louyres et Caudeau.

Le 39ème Marché des Tisserands et des Créateurs Textiles de Varaignes se déroule de samedi à lundi…

Il s’agit là de l’un des rares marchés en France où se rencontrent des tisserands, des créateurs textiles, et un public averti. Y sont représentées différentes techniques en lien avec le textile : tissage (de lin, de chanvre, de laine, de mohair et de coton), mais aussi feutrage, tricotage, teinture, chapellerie, ainsi que des ateliers et des démonstrations. Ce Marché des Tisserands, au Château de Varaignes, vous propose ainsi sur 3 jours, en ce long week-end de Pentecôte, des rencontres avec pas moins de 23 professionnels. Rendez-vous samedi de 14h à 18h, puis dimanche et lundi de 10h à 18h.

L'Orchestre d'Harmonie de Thiviers fête ses 50 ans !

Ce dimanche, à la Salle du parc de Thiviers, un après-midi musical vous est proposé à partir de 14h avec la Banda du Périgord, l’Union Musicale de Bergerac, la Société Musicale de Ribérac, l’Harmonie Vent d’Ouest et l’Orchestre Départemental ; l’entrée est libre. A 18h, un Orchestre Géant de 150 musiciens vient se produire, avant le repas paella de 20h. Enfin à 21h, un bal trad’ sera assuré par « MoizBat’ » ; ce groupe de musique de type « groove trad évolutif » est la rencontre de 4 identités artistiques musicales qui portent un regard actuel créatif sur la musique traditionnelle, avec l’envie de revisiter et faire vivre le bal. A coup sûr, avec eux, vous allez danser, ce dimanche, à l’occasion du 50ème anniversaire de L'Orchestre d'Harmonie de Thiviers « Les Joyeux Thibériens »…