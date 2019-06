Un road-trip viticole à travers l'Europe pour deux bisontins

Besançon, France

Un road-trip viticole de près de 3000 km, c'est ce qui attend deux bisontins, Bertrand Vinsu et Anthony Zacconi, qui ont quitté ce lundi matin Besançon direction la Moldavie. Leur but: visiter la plus grande cave à vin du monde, vestige de l'Union Soviétique, à proximité de Chisinau, la capitale de la Moldavie, elle comporte 50 km de galeries souterraines et une collection de vins unique au monde.

Le duo va suivre le Danube de sa source en Allemagne jusqu'à la Mer Noire, en passant l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie et la Roumanie. A chaque étape ils vont rencontrer des vignerons et les interviewer pour réaliser un film documentaire sur le vin à travers l'Europe. Le film sera projeté au cinéma Mégarama Beaux-Arts de Besançon, mais les deux voyageurs espèrent bien le vendre aussi à une plateforme de VOD.

Bertrand et Anthony ont pris le départ à bord d'une vieille fourgonnette Jumpy Citroen d'un bleu qui ne passe pas inaperçu. "On espère qu'il tiendra le coup" confie Bertrand Vinsu, "car lorsqu'on arrivera en Roumanie, le compteur dépassera les 400 000 km." Le véhicule a été aménagé et transformé en mini camping-car , et même en studio de montage par des copains bricoleurs.

Le voyage de près de 3000 km devrait durer trois à quatre semaines, un périple que vous pourrez suivre sur le site dédié à ce projet.