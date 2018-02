Simon Regnard passe ce mercredi soir dans "Little Big Stars" sur C8. Cette émission, présentée par Cyril Hanouna, accueille des enfants ayant un talent particulier. Le Roannais de douze ans, déjà devenu star, allie humour et magie avec beaucoup de malice.

Roanne, France

Simon Regnard passe ce mercredi 21 février sur C8. Le Roannais de douze ans, passionné de magie, participe à la nouvelle émission Little Big Stars présentée par l'animateur Cyril Hanouna. Rencontre avec le petit garçon déjà devenu star.

En demi finale de La France a un incroyable talent

Tout commence en 2016 à Roanne. Simon participe au concours Roanne jeunes talents qu'il remporte grâce à sa malice et ses tours de magie. Le jeune Roannais découvre alors qu'un casting de l'émission La France a un incroyable talent est organisé dans la Loire, il est sélectionné.

Simon fait sensation auprès du public et du jury composé notamment de son idole, le magicien-humoriste Eric Antoine. Le Roannais est éliminé en demi-finale mais se fait repérer par de nombreux professionnels. Eric Antoine accepte de devenir le parrain du petit garçon.

Puis le Jamel Comedy Kids, le festival Juste pour rire ...

L'émission d'M6 propulse Simon Regnard. Depuis son passage dans La France a un incroyable talent il y a deux ans le petit garçon a participé notamment au Jamel Comedy Kids, au festival Juste pour rire à Montréal et à l'émission Tous les voeux sont permis avec Eric Antoine.

Ce mercredi soir, c'est donc sur C8 que Simon va encore briller. Il va tenter de faire disparaitre l'animateur Cyril Hanouna : "Il y avait une super bonne ambiance!" raconte le petit garçon pas blasé pour un sou " on nous a demandé de faire un talk-show avec Cyril donc on a discuté de ma passion tout ça (...) et puis après des tours de magie".

REPORTAGE I Simon raconte son passage dans Little Big Stars sur C8 Copier

Little Big Stars ce n'est pas un concours, simplement l'occasion pour de très jeunes talents (de 8 à 13 ans) de s'amuser et pourquoi pas se faire repérer "si on gagne quelque chose! on gagne de rencontrer Cyril Hanouna, de passer à la télé c'est quand même quelque chose" témoigne toujours enthousiaste Simon du collège Saint-Paul de Roanne.

Une chaine youtube et bientôt une tournée !

Simon parle avec fierté de sa célébrité sur les réseaux sociaux " j'ai à peu près cinq mille abonnés sur Youtube, c'est beaucoup cinq mille personnes! et en tout sur ma chaîne je dois avoir 500 mille vues un truc comme ça".

Simon a également une page Facebook officielle, des comptes Twitter et Instagram gérés essentiellement par sa maman Catherine.

Dans quelques semaines Simon accompagnera Ben Rose en tournée privé dans l'ouest de la France, magicien lui aussi repéré dans La France a un incroyable talent "on a huit dates!" explique Simon, sourire aux lèvres, sous le regard de sa maman toujours émerveillée par ce qui arrive à sa famille "parce que c'est une aventure d'équipe!" termine le petit garçon de douze ans déjà reconnaissant.