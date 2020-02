Un Rochelais participera au championnat de France de musculation à Paris le 14 mars

La Rochelle, France

1 mètre 75 pour 74 kilos. Zakaria n'a pas un gabarit très impressionnant, mais cet ancien boxeur cache bien son jeu. Ce coach d'une salle de sport basée aux minimes à La Rochelle, s'avoue battu si l'on doit le comparer à d'autres sur la force pure. "Sur mon soulevé de terre, je suis à 155 kilos, c'est en fait très très peu si l'on me compare à ceux qui font de la force athlétique avec des totaux de 300 à 400 kilos. Je préfère être plus endurant, avoir du volume musculaire, parce qu’avec des performances de force pure, un jour, on le paie. Les muscles, et les tendons surtout." Zakaria lui est très complet, capable d'enchaîner des séries très différentes, et très compliquées.

Le championnat de France de musculation n'est pas un salon "bodybuilding"

Et cela tombe bien en fait. Le championnat de France de musculation n'est pas un salon "bodybuilding" avec des muscles huilés et saillants, du culturisme à la schwarzy. Pas de défilé de "Popeye" qui prennent la pause, mais un véritable enchaînement d'épreuves exigeantes. De la puissance, de l'endurance ...

"Je vais tenter d'entrer dans le Top 5" - Zakaria -

Lors de sa première participation en 2019, Zakaria avait terminé à la 13ème place de sa catégorie, les moins de 75 kilos. 13ème sur 19. Un résultat décevant pour lui, mais finalement logique. "A cette période là, l'année dernière, je faisais le jeûne, j'en étais au 20ème jour, cette fois c'est différent, je vais tenter d'entrer dans le Top 5. Le jeûne ce sera pour plus tard."

A un mois du championnat, Zakaria s'entraîne 5 jours sur 7 avec des séances de 45 minutes à une heure maximum. "Un peu de piscine le dimanche pour me relaxer." A la mi-Mars, Zakaria ne partira pas seul sur Paris. Un petit groupe s'est déjà constitué pour le soutenir et l'encourager. Des amis de Royan, mais aussi des adhérents de sa salle de sport à La Rochelle.