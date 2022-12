Un roman de Virginie Grimaldi élu "livre favori des Français"

Un roman de l'autrice de best-sellers Virginie Grimaldi a été élu "livre favori des Français", à l'issue d'une consultation lancée par la chaîne de télévision France 2 et dont les résultats ont été dévoilés ce jeudi soir, lors d'une émission. Il est grand temps de rallumer les étoiles, paru en 2018 aux éditions Fayard, a obtenu le plus de votes d'internautes.

ⓘ Publicité

Virgine Grimaldi, autrice de best-sellers

Ce récit à trois voix met en scène une mère célibataire qui cumule les soucis, et ses deux filles qui ont aussi les leurs : une adolescente de 17 ans et une enfant de 12 ans. Alors que le fossé se creuse entre elles, la mère prend l'initiative de les emmener en camping-car, direction la Suède, la Norvège et la Finlande.

Le roman est classé par les libraires et la critique dans la catégorie des "feel-good books" (livres à message optimiste), un genre où les auteurs qui vendent le mieux sont de loin des femmes.

Virginie Grimaldi, à 45 ans, en est la reine. Elle a occupé en 2020 et 2021 la place de numéro deux des ventes de livres en France, avec plus de 800.000 exemplaires annuels selon le cabinet GfK, derrière l'indétrônable Guillaume Musso.

Apparaissant rarement dans les médias, et préférant Instagram où elle a 137.000 abonnés, celle-ci mène une vie studieuse dans la banlieue de Bordeaux. L'autrice, après un changement de direction chez l'éditeur qui a accompagné son ascension, Fayard, a rejoint en octobre les éditions Flammarion.

One Piece et Harry Potter complètement le podium

Dans la suite du classement des "livres favoris des Français", une consultation portée par le Centre national du livre, les séries de mangas ont été plébiscitées. One Piece est arrivé deuxième, Dragon Ball neuvième et Berserk dixième.

C'est Harry Potter de la Britannique J.K. Rowling qui est arrivé troisième, devançant des classiques.

Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est quatrième, Les Misérables de Victor Hugo cinquième, Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien sixième, et Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas septième.

Dans un format similaire en Grande-Bretagne sur la BBC en 2003, Le Seigneur des anneaux l'avait emporté. Aux États-Unis sur PBS en 2018, les lecteurs avaient élu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee.