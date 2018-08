Apt, France

Cinq vauclusiens en finale de la Challenge Cup de rugby à 13 cet aprés midi en Angleterre : les Dragons Catalans affrontent Warrignton en finale à Wembley.

Un rêve de gamin en famille

Les vauclusiens Benjamin Garcia, Benjamin Jullien, Mickael Goudemand, Tony Gigot et Fouad Yaha seront sur le terrain. Avec une émotion particulière pour le joueur originaire d'Apt : Benjamin Garcia réalise un rêve puisqu'en 2007, il était déjà en finale à Wembley. A 14 ans, l'adolescent déjà passionné de rugby était en tribune avec son papa. Benjamin Garcia confie que "c'est un magnifique souvenir. Mon père m'avait invité. Voir ce match, ça mets des étoiles plein les yeux. J'étais petit et ça faisait partie de mes rêves. Aujourd'hui c'est moi qui invite ma famille et j'espère que je pourrait réaliser un autre rêve et gagner le trophée avec le club" des Dragons Catalans.