"Un sacré tremplin" : le duo messin "i Sacha" jouera bien sur la scène mythique du Printemps de Bourges

Un groupe messin va tenter sa chance sur la célèbre scène du Printemps de Bourges ! En effet, la 44ème édition du festival, prévue fin avril, a été annulée à cause de l'épidémie. Mais le dispositif "Inouïs", processus de repérage des nouveaux talents, tient quand même à marquer le coup cette année.

"Un sacré tremplin"

L'idée est de ne pas attendre l'édition 2021 pour ne pas laisser tomber les artistes émergents, ceux qui n'ont pas pu se produire sur scène depuis le confinement. Une sélection des "Inouïs" est donc organisée au mois de septembre prochain avec 34 groupes primés, venus des quatre coins du pays. Sur 3.400 candidats, la chance était de une sur cent : le groupe mosellan "i Sacha" l'a décrochée !

Julia et Martin joueront donc sur scène et ils pourront tenter de remporter l'un des trois prix décernés par le public et le jury, avec enregistrements et promesses de programmations à la clé. Pour ce groupe placé dans la catégorie électro-pop, l'opportunité est énorme.

"La vraie chance, c'est d'accéder à un réseau qui est totalement inaccessible sans ce genre de dispositif, souligne Martin, 29 ans, à l'instrumentale. Un monde assez fermé finalement : celui des professionnels de la musique, des labels, des distributeurs, des programmateurs. Ce sont des réseaux assez fermés et c'est l'occasion de découvrir ça. On espère que Bourges nous ouvrira des portes."

"Même dans le cadre de la semaine de formation, on fera des speed-datings avec des professionnels du secteur, ajoute la chanteuse Julia, 27 ans. Cela nous permettra de faire des contacts et c'est un sacré tremplin qui permet une bonne visibilité. On va essayer de profiter de ça."

"Avec l'épidémie, nos concerts ont été stoppés"

La tenue de cette édition des Inouïs prévue du 16 au 18 septembre est un véritable soulagement pour le duo messin. L'épidémie a, en effet, tout chamboulé. "Ça a marqué une pause dans notre développement, explique Martin. Tous les concerts ont été stoppés et, nous, on communique beaucoup sur nos lives. Evidemment, les lives pendant le confinement, c'était compliqué."

"C'était pas évident, c'est vrai, renchérit Julia. Car, avant l'épidémie, on avait des projets de sorties de singles. Du coup on a tout décalé car on comptait profiter de la visibilité des Inouïs. Mais finalement, ils ont trouvé une bonne alternative et ça nous a rassuré. On s'était dit mince ! C'est dommage, la seule année où on participe, et ça nous passe sous le nez. Mais ils ont fait en sorte pour qu'on puisse profiter de ce tremplin et on les remercie complètement."

Le groupe "i Sacha" se produira donc le 18 septembre prochain sur la scène du palais d'Auron à Bourges. Julia et Martin ont créé leur duo au début de l'année 2019, sous un premier nom : "Portland." Maintenant, leur projet est de sortir leur tout premier album.