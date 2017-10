Un salon du livre et une nuit polar pour frissonner à Châteauroux

L'éditeur berrichon " la Bouinotte" récidive avec une nouvelle journée consacrée au roman policier et roman noir. Le salon du livre " nuit polar Black Berry" prend ses quartiers samedi dans le hall de la salle de spectacle Equinoxe à Châteauroux.

Une vingtaines d'auteurs de romans policiers et romans noirs s'installera samedi dès 10 h 30 dans le hall de la salle de spectacle Equinoxe à Châteauroux pour vous faire découvrir leur ouvrages. Huit d'entre eux sont des locaux et auteurs de la collection " Black Berry " à la Bouinotte, leur éditeur et organisateur de l'opération. A leurs côtés plusieurs romanciers plus médiatisés ou déjà primés : comme l'ancien flic Michel Neyret, le dernier prix du quai des Orfèvres Pierre Pouchairet ou encore le parrain de cette édition 2017 : Eric Yung ancien inspecteur de police lui aussi. Ce dernier a signé la préface du roman posthume de Jean-Michel Lambert Témoins à charge, paru un moi et demi après le suicide du tristement célèbre juge de "l'affaire du petit Grégory".

Eric Yung parrain de l'edition vient présenter L'assassin et son bourreau

Michel Neyret présente Flic

Pierre Pouchairet avec son prix du quai des orfèvres Mortels trafics

Anais Culot avec Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Olivier Taveau présentera Depuis l'abîme

Guillaume Audru pour son dernier livre Les Ombres innocentes

Emmanuel Bonhomme avec Mentor 2- Ne renonce pas

Sébastien Vidal viendra avec son premier roman Woorara

Jérémy Bouquin auteur notamment de Le tanneur

Nicolas Bouchard avec la suite des aventures d'Augustine Lourdeix dans les Monts du Renouveau

Pour les auteurs de la Bouinotte : seront présents David Verdier avec Voyage au bout de l'envers, Claude Turier en BD, Pierre Belsoeur pour son dernier livre L'écume des Vieux Fonds, Marie-André Verger et ses livres jeunesse, Pierre-Olivier Lombarteix avec La france de Fleming, Jamse Bond une passion française, Réjane Babin pour Le meurtre de Monsieur Smith, Yvan Bernaer pour Six pieds, Xavier Viallon et Le crépuscule de Satan .

Près de 130 équipes d'enquêteurs vont se mettre sur la piste du tueur dans les rues de Châteauroux

De nombreuses animations sont annoncées pour cette 4ème édition. Un apéro polar est organisé à 12 h avec le parrain du salon, un jeu enquête inédit pour les enfants partir de 7 ans est proposé l'après midi à la Médiathèque et une série de conférences est prévue tout au long de l'après midi jusqu’au top départ donné à 20 h pour le jeu enquête de la nuit polar. Cette année 600 places ont été ouvertes et elles ont été prises d'assaut en 36 heures ! Les réservations sont donc closes depuis 15 jours. Les enquêteurs vont passer la soirée à décrypter les messages laissés au travers de la ville pour retrouver le tueur. Le thème choisi pour cette saison 4 de la nuit polar est l'époque napoléonienne. Le lieu de départ est tenu secret jusqu'au dernier moment.