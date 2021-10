Un salon pour les fans de Flipper à Sorgues

Depuis ce samedi 30 octobre et jusqu'à dimanche 31 octobre 17 heures, les fans de billard électrique peuvent s'immerger dans leur univers à Sorgues avec la 4e édition du Salon du Flipper et du jeu vidéo.

Pendant deux jours ce week-end les Vauclusiens fans de billards électriques peuvent se rendre à la 4e édition du salon du Flipper et du jeu vidéo dans la salle des fêtes de la commune de Sorgues. Une quarantaine de flippers sont en libre-service après s'être acquitté d'une entrée à 3 euros. Il y a les classiques des années 70, un peu fatigués, et les plus récents électroniques et sur des thèmes variés comme le film Avatar par exemple.

Devant une machine Eliot se concentre sous l'oeil attentif de son père Fabrice. Ils viennent de l'Isle-sur-la-Sorgue pour l'occasion. "J'en ai six à la maison et nous sommes fans de ceux à l'ancienne avec les sons de cuivres très typiques de l'époque", souligne Fabrice. Il s'est même levé tôt pour pouvoir faire l'acquisition de pièces détachées pour les Flippers qu'il garde à la maison. Score finale d'Eliot : 17 000 points !

Un rendez-vous pour tous les âges

Des jeux vidéos d'arcades sont aussi à disposition des visiteurs. © Radio France - Julia Beaufils

Pour l'organisateur et président de l'association RPJ game concept ce salon est à destination de tous : "Regardez il y a des enfants de 8 ans et des personnes de plus de 60 ! Le Flipper touche toutes les générations !" Mais en plus des billards électriques d'autres prestations sont proposées : la vente de pièces détachées neuves ou d'occasion, la vente de pin's et même un atelier "retrogaming". Des écrans cathodiques et des manettes se sont invité à l'évènement pour le bonheur des petits et des grands.

L'entrée coûte 3 euros et les portes ferment ce dimanche 31 octobre à 17 heures.