VIDÉO - Un Sarthois champion de France de beatbox

Robin Cavailles excelle dans sa discipline. A 30 ans, le beatboxer de Joué l'Abbé est devenu le week-end dernier champion de France, dans la catégorie loopstation. Il vise désormais le titre mondial qui sera décerné en juin 2018 à Berlin.

Sa technique est impressionnante, sa créativité saisissante et son style envoûtant. Robin Cavailles est un génie du beatbox. Déjà sacré champion de France par équipe en 2011, il a décroché samedi le titre en solo dans la nouvelle catégorie loopstation. "La loopstation ou loopster est une machine qui permet de s'enregistrer en direct et de créer des boucles" explique le maître de la discipline. Il est ainsi possible de superposer des sons, des mélodies, des harmonies ou des rythmes entièrement créés avec la bouche. "On peut faire de la musique, des morceaux, des orchestrations, accélérer, ralentir, mettre des effets etc.. Les dernières machines qui sont sorties offrent beaucoup de possibilités. C'est ce que j'aime !".

Le beatbox en constante évolution

Habitant à Joué l'Abbé au nord du Mans, le beatboxer a débuté à l'age de 18 ans. "Je ne me souviens plus trop comment, ni pourquoi. En revanche la rencontre avec Ezra, un beaboxer manceau influent ayant travaillé notamment avec Camille, m'a beaucoup marqué". Cela fait désormais 12 ans qu'il pratique son art. Art qu'il considère comme relativement jeune. "Cela a commencé dans les années 80 aux Etats Unis. Mais il fallu attendre les années 2000 en France pour le voir se développer". Et du fait de cette jeunesse, le beatbox est en constante évolution, suivant les courants musicaux undergrounds. "Il y a eu le hip hop, la drum and bass, le dub step, en ce moment on entend beaucoup de trap". La rythmique et le scratch vocal des débuts cohabitent désormais avec le chant. "On voit en effet de plus en plus de beatboxers qui ajoutent de la mélodie et cela devient encore plus inventif. Et ça c'est intéressant".

Intermittent du spectacle depuis 4 ans, Robin Cavailles a fait du beatbox son métier. Il l'enseigne et le pratique de manière diverse avec 3 formations : le duo Box office (avec Sibé beatboxer et clarinettiste), le trio Corbo (musique actuelle avec contrebasse, guitare électrique et machines) et la compagnie Toumback (percussion corporelle)

Robin Cavailles vise désormais le titre mondial. Le prochain championnat du monde (organisé tous les 3 ans) aura lieu en juin 2018 à Berlin.