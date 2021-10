Un grand saut dans le temps au Moyen Age à Avignon : le Festival médiéval de la Rose d’Or

Une immersion dans le moyen âge avec "Les chevaliers de la Rose d'Or" toute la journée de dimanche au centre des loisirs de l'Ile de la Barthelasse. C'est la 9ème édition de ce Festival médiéval qui est la plus prestigieuse fête du genre en France.

A Avignon ce Festival se tient tous les deux ans et cette fois, ce dimanche 10 Octobre, avec plus de 900 participants venus de toute la moitié du Pays. Un total de 85 troupes de reconstitution historique avec des chevaliers, archers, artilleurs et mercenaires mais aussi des vikings ou même des pirates.

Les reconstitutions et les costumes sont méticuleuses : un travail de fourmi pour toutes les associations qui forment ces troupes de passionnés, bénévoles, ne l'oublions pas, qui le temps d'un weekend comme celui-ci se projettent cinq à dix siècle en arrière. Ouverture à 10h au parc des loisirs de l'ile de la Barthelasse, gratuit pour les moins de 12 ans, sinon 6 euros.

Concours d'archerie, tournois à pied, concours de cuisine médiévale, catapulte à bonbons, grande bataille de chevaliers, archers et artilleurs à 17h avant la clôture en fin de journée.

Une plongée au moyen-âge vraiment bluffante Copier

. - Festival médiéval de la Rose d'Or