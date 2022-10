PHOTOS - Un saut dans le temps à l'époque médiévale au centre des loisirs de la Barthelasse à Avignon

Présentée comme la plus grande fête médiévale de France elle a réuni ce dimanche 9 Octobre 72 troupes et associations venus de tout l’hexagone et d'Europe. Au total plus de 1200 participants équipés et habillés du 11eme siècle au 15eme siècle et en particulier le 13eme avec toujours le même soin apporté à la reconstitution historique.

Les médiévistes et amoureux du 13eme siècle ont donné un nouveau rendez-vous au public pour la dixième édition de la Rose D'or dans la cité des papes en Octobre 2023.

. © Radio France - .

