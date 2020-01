Un sculpteur de Roubaix a un projet pour reconstruire la flèche de Notre-Dame-de-Paris

Roubaix, France

Neuf mois après l'incendie de Notre-Dame-de-Paris, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera la cathédrale lorsqu'elle sera rénovée. Alors que le président Macron a promis une reconstruction en cinq ans, le concours international censé imaginer la fameuse flèche, symbole de Notre-Dame, ne devrait pas tarder à s'ouvrir.

Toutes les idées, jusqu'aux plus folles, seront alors sur la table, et un jury d'une douzaine de personnes tranchera. Parmi les candidats, il y aura un artiste de Roubaix, Claude Klimsza, 71 ans. Cet ancien dentiste, aujourd'hui sculpteur professionnel, expose régulièrement dans des cathédrales, 500 000 visiteurs ont par exemple vu ses œuvres à la cathédrale de Reims cet été. Il devait exposer à Notre-Dame-de-Paris, ce qui n'a pas été possible à cause de l'incendie. Et quasiment dès qu'il a vu les images du sinistre, il a imaginé son projet.

Lumière

L'artiste roubaisien a déjà réalisé sa maquette, et le maître-mot, c'est "Lumière" : une verrière sur la toiture, et une flèche, aussi haute que l'ancienne, avec des rayures ajourées, pour laisser passer cette lumière. A la base de la flèche, il y a les apôtres en cercle, et la silhouette de Jésus-Christ, vide également : "quand il y a du soleil", explique Claude Klimsza, "le Christ se promène sur le sol, du matin au soir, non pas en ombre, mais en lumière". La flèche serait de couleur claire, contrairement à l'ancienne, et elle serait construite en béton ininflammable.

Œuvre contemporaine et religieuse

Il s'agirait donc d'une œuvre contemporaine, mais avant tout religieuse. Rien à voir avec certains projets dont on a entendu parler, jardin suspendu, pyramide en verre et même bouteille de champagne. Claude Klimsza met en avant sa foi chrétienne -il est protestant- et insiste sur l'humilité de l'artiste : "il faut respecter l'engagement chrétien des bâtisseurs des XIIe et XIIIe siècle, et la fonction même du bâtiment, qui est un lieu de culte. Beaucoup de questions se posent : le plus important est-il de faire une restauration pour notre fierté, ou de faire une œuvre qui a du sens ?".

Que le meilleur gagne !

C'est la troisième fois que le sculpteur roubaisien participe à un grand concours, mais celui-ci sera sans doute le plus important. Il a conscience qu'il a peu de chances face aux grands cabinets d'architectes internationaux. Mais il a une carte à jouer : "je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'autres artistes qui mettront leur foi chrétienne au centre de leur travail. C'est comme tout concours, il y aura un gagnant. Que le meilleur gagne !".