Sens, France

Le gagnant jouait toujours les dates de naissance de sa famille. C'est le cas de nombreux joueurs, comme Guillaume : _"je coche la date de naissance de mes parents, de ma fille et de ma compagne depuis quelques années, et on attend que ça sorte." Franck lui aussi attend que "ça sorte". Comme le gagnant, c'est un joueur très régulier : "je joue tous les jours : à l'Euromillion, au Loto, au Keno..." Et il débourse de sacrées sommes au quotidien, entre 20 et 30 euros. Sandrine, salariée au tabac-presse du Carrefour-Maillot, assiste au quotidien à ces dépenses : "il y a des joueurs qui font un abonnement au mois", note-t-elle. "En moyenne, les habitués déboursent vingt euros."_

L'heureux gagnant du 30 décembre frôle le podium des plus gros gagnants du Loto de l'Histoire icaunaise. - Tirage-gagnant.com

"Des gens qui en avaient besoin"

Certains montent même à plusieurs centaines d'euros par mois, et les joueurs n'ont pas forcément beaucoup de revenus. C'est le profil du gagnant des 3 millions d'euros, remarque le gérant Serge Bonnemain : "ça tombe bien, _ce sont des gens qui en avaient besoin_", constate-t-il. "La fille du gagnant m'a expliqué leur situation financière, qu'ils étaient légèrement endettés, et que les 3 millions d'euros allaient les soulager."

Le patron est ravi d'afficher un gros lot à sept chiffres sur sa vitrine. Ceci-dit, les clients interrogés l'avouent : ils n'ont pas pour autant l'intention de venir jouer plus souvent.