Le Havre, France

Une bonne idée de sortie pour ce dimanche après-midi et c'est pour la bonne cause ! ça se passe au Havre à l'école de danse Le Havre Chorégraphique (LHC) où est organisé un "battle" de danse hip-hop au profit d'une bonne cause. C'est la 4ème édition, cette année une partie des bénéfices sera reversée au service oncologie-pédiatrique de l'hôpital Monod.

L'un des organisateurs de ce "battle" de danse est passionné de culture hip-hop. Stevens Bensadi alias Toretto a fait un DUT Carrières sociales à Caucriauville :

Je voulais allier la culture hip-hop et le social"

Depuis 4 ans c'est donc avec les moyens du bord qu'il organise ce show, chaque année au profit d'une cause différente. En 2017 c'était pour les sans-abris. Avec quelques complices, il se retrousse donc les manches pour contacter les artistes, danseurs, DJ qui assurent le spectacle ou bien créer et coller des affiches.

Photo transmise par l'organisateur Back to the roots

On ne gagne pas d'argent, on fait ça pour le plaisir et la bonne cause"

Envie de découvrir la culture hip-hop?

Voilà à quoi vous attendre si vous avez envie de découvrir la culture hip-hop dans une bonne ambiance :

Infos pratiques