Dix ans après l'échec de "Cinq Sœurs", la chaîne lance ce soir le premier épisode de son nouveau feuilleton quotidien. L'audience sera-t-elle au rendez-vous comme pour "Plus Belle la vie" sur France 3 et "Demain nous appartient" sur TF1 ?

A chacun son "soap-opéra". France 2 se lance un (gros) défi et débloque un (gros) budget pour son nouveau feuilleton quotidien "Un si grand soleil" diffusé tous les soirs dès lundi 27 août 2018 à 20h40. Face au succès de "Demain nous appartient" sur TF1 et "Plus belle la vie" qui attire chaque soir sur France 3 en moyenne 4,4 millions de téléspectateurs depuis 2004, la Deux mise gros et tente d'offrir à ses fidèles une série une fois de plus sous le soleil tournée à Vendargues dans l'Hérault.

Polar, drame, romance et comédie

L'intrigue d"Un si beau soleil" ? Claire revient à Montpellier avec son fils Théo où il est né il y a 17 ans avant de quitter brusquement l'Hérault. Quelques heures après leur arrivée, la mère est en garde à vue, soupçonnée d'avoir tué son ami d'enfance.

Un scénario aux petits oignons pour tenir en haleine les téléspectateurs sur le modèle du fameux "soap-opéra", genre de feuilleton quotidien très populaire dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la Turquie, le Mexique ou encore les Etats-Unis. Un "mélodrames où sexe, argent et arrivisme sont les maîtres mots", d'après la définition de Martin Winckler et Christophe Petit, auteurs de l'ouvrage "Les séries télé".

Un feuilleton à gros budget

France 2 a commandé avant même le lancement 235 épisodes. Chacun coûte 100 000€, soit un budget de 25 à 30 millions d'euros par an. Le budget reste moins élevé que pour "Plus belle la vie" (120 000€ par épisode) et "Demain nous appartient" (140 000€).

A la différence de TF1 et de France 3, il n'y a pas d'acteurs ni d'actrices "stars", mais la moitié des scènes sont tournées en extérieur, les décors sont plus modernes et le générique plus dans l'air du temps. On y retrouve malgré tout des têtes connues : Mélanie Maudran ou encore Fred Bianconi présent dans « Engrenages ».

"Un si grand soleil", la bande-annonce :