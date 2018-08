Le casting d'"Un si grand soleil", Sophie Gigon, directrice de la fiction à France 2 et Philippe Saurel, maire de Montpellier, étaient présents à l'avant-première à l'hôtel de ville.

Montpellier, France

"Un si grand soleil", le nouveau feuilleton de France 2 arrive sur les écrans de télévisions ce lundi soir, à 20h40. C'est dans l'Hérault que la production a décidé de situer l'intrigue, dans la ville de Montpellier, mais aussi dans tout le département. Certaines scènes sont également tournées en studio, à Vendargues.

Vendredi 24 août, les trois premiers épisodes de la série ont été diffusés en avant-première à l'hôtel de ville de Montpellier, en présence du maire Philippe Saurel, des comédiens et de la production. La salle des rencontres était pleine à craquer. À la sortie de la projection qui a duré une heure, les spectateurs sont ressortis séduits.

Jeanine et Jean-Jacques sont venus exprès du Grau-du-Roi (Gard) pour découvrir cette nouvelle série. "C'était excellent, il y avait une véritable attente et beaucoup de suspense... On a vraiment hâte de connaître la suite !" La plupart du public approuve le côté "accrocheur" du feuilleton, "les acteurs sont convaincants", ajoute Catherine, habitante de Montpellier.

"J'ai reconnu tout Montpellier"

Elle s'est d'ailleurs amusée, comme d'autres Montpelliérains, à redécouvrir les paysages montrés dans les épisodes. "J'ai tout reconnu", affirme Marie. "Les quartiers de la Comédie, Sainte-Anne, Antigone, Rives du Lez, Saint-Pierre, les Arceaux..." Le zoo du Lunaret, le Pic Saint-Loup et La Grande Motte font aussi partie des décors de l'intrigue.

Un environnement qui séduit également les acteurs du feuilleton, comme Gary Guénaire qui incarne le personnage de Théo : "Je suis tombé amoureux de la ville de Montpellier. C'est la première fois que je mets les pieds du côté de la Méditerranée. D'ailleurs ça m'aide beaucoup pour mon personnage, qui découvre aussi totalement la région".

Mélanie Maudran, l'interprète du personnage principal, Claire, confie également son attrait pour l'Hérault. "Le point fort de cette série c'est la diversité des décors : _on a un côté mer, un côté montagne, un côté campagne.._. On prend beaucoup de plaisir à découvrir Montpellier, à y tourner et à y travailler".

La bande annonce d'"Un si grand soleil"

"Un si grand soleil" est diffusé du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2, après le journal télévisé