Un site de Corrèze retenu parmi les 18 sites emblématiques du Loto du patrimoine 2020

Le viaduc des Rochers Noirs, en Corrèze, fait partie des dix-huit sites emblématiques retenus pour le Loto du patrimoine 2020. Il s'agit du seul site de Nouvelle-Aquitaine dans ce cas. La liste de ces monuments en péril vient d'être dévoilée par la fondation du Patrimoine et la mission Stéphane Bern, ce mardi à la mi-journée.

Viaduc fermé depuis 2005, trois millions de travaux

Perché à 92 mètres au dessus de la Luzège, le viaduc des Rochers Noirs mesure 140 mètres de long et a été construit avec plus de 300 tonnes de matériaux (pierre et acier). Inauguré en 1913 par Raymond Poincaré, président de la République, le viaduc était notamment emprunté jusqu'en 1959 par le Transcorrézien, un tramway à vapeur. L'ouvrage a d'ailleurs été classé aux monuments historiques en l'an 2000. Mais, depuis 2005, il est fermé et interdit à la circulation automobile et aussi aux piétons pour des raisons de sécurité. Le montant des travaux pour remettre en état l'ouvrage, dont le conseil départemental est propriétaire, a été estimé à trois millions d'euros il y a quelques mois.

Des jeux à gratter, cinq tirages du loto

Ce Loto du patrimoine, organisé pour la troisième année consécutive, va permettre au site corrézien de bénéficier d'un soutien financier pour sa restauration grâce à des jeux mis en vente par la Française des Jeux, les Illiko Mission Patrimoine. Le viaduc des Rochers Noirs, situés sur les communes de Soursac et Lapleau, apparaîtra d'ailleurs sur l'une des trois versions des tickets à gratter qui seront mis en vente à compter du 31 août au prix de quinze euros. Sur cette somme, 1,76 euro ira directement à la restauration des monuments, alors que le montant était d'1,52 euro pour la précédente édition. Par ailleurs, cinq tirages dédiés du loto (les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre) seront consacrés au patrimoine avec une mise minimum de 2,20 euros, avec un jackpot qui s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. Pour chaque grille, 0,54 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine. Selon la FDJ, près de 47 millions d’euros ont été collectés en 2018 et 2019 au profit de la Fondation du patrimoine.