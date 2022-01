Un site internet pour découvrir les vestiges maritimes en Loire-Atlantique et en Vendée

Un site internet tout nouveau baptisé "Atlas Ponant" nous propose de découvrir les vestiges maritimes qui se trouvent le long de nos côtes de Loire-Atlantique et de Vendée. C'est-à-dire les épaves de bateaux, mais pas seulement. Des restes de constructions et des pièges à poisson datant de la préhistoire y sont aussi recensés.

Plus de 120 vestiges répertoriés

Pour les deux départements de Loire-Atlantique et de Vendée, plus de 120 vestiges ont été répertoriés par des scientifiques et des archéologues, puisqu'à l'origine de cette démarche, il y a un travail scientifique. La zone Loire-Atlantique/Vendée est riche parce qu'’elle concentre un trafic maritime dense et ancien, en lien avec les ports de Nantes, de La Rochelle, l’arsenal de Rochefort et les fonderies de la Marine d’Indret. Et de nombreux sites encore dans l'attente d'être intégrés à la carte de cet "Atlas Ponant" comme les pêcheries de Loire Atlantique et de Noirmoutier.

Le site internet Atlas Ponant - Capture d'écran

Grâce au site, on découvre ce patrimoine qui est difficilement visible

Ce site internet est destinés à ceux qui font de la plongée sous-marine, mais pas seulement explique Yann Gaonac'h, chargé de mission à l'Adramar, l'association qui est derrière cet atlas : "On a développé une petite fonction sur le site, parce qu'il est adapté aux smartphones. Quand on se promène le long des côtes, on peut aller sur le site et activer la géolocalisation et automatiquement la carte zoome sur la région où on est. Et là, ce patrimoine qui est difficilement visible - soit parce qu'il est immergé, soit pour le patrimoine d'estran, parce qu'il faut le visiter à marée basse - on va pouvoir le découvrir. Dans la partie maritime pour les épaves et puis il y a aussi beaucoup de sites qui sont sur l'estran, qui sont des sites qu'on appelle terrestres immergés. Et là, ça va être des vestiges de pièges à poisson, des vestiges d'anciens quais qui sont inventoriés. Et ceux-là, on peut aller les voir grâce au site directement en se baladant sur l'estran à marée basse."

La bataille des Cardinaux, L'Hermione, le Lancastria...

Et c'est un véritable voyage dans le temps que nous offre le site. D'abord au XVIIIème siècle avec les épaves de la bataille des Cardinaux entre la France et l'Angleterre. Celle de l'Hermione, aussi, au large du Croisic. L'Hermione qui a conduit Lafayette jusqu'en Amérique et dont une réplique a été construite avant de faire le même voyage en 2015. Plus près de nous, il y a tous les bateaux qui ont coulé pendant la Première et la Seconde guerre mondiale, comme le Lancastria mais aussi le paquebot Afrique au large des Sables-d'Olonne, la plus grande catastrophe maritime française en temps de paix.

Montrer la richesse et la diversité de ce patrimoine

Et cette mémoire, c'est important de la conserver pour Yann Gaonac'h : "On est sur des régions littorales et toute une partie du patrimoine de ces région littorales se retrouve aussi en mer. Avec ce site, on essaie donc de montrer la richesse et la diversité de ce patrimoine. Il y a aussi des pièges à poisson [dans la baie de Bourgneuf, sur le littoral de Noirmoutier et sud-vendéen], des sites préhistoriques immergés, ou encore datant du Moyen-Âge [les restes d’une estacade datée du XIe siècle dans l'anse de Cayola, en relation avec l’Abbaye d’Orbestier toute proche]. On va retrouver plein de choses intéressantes qu'on essaie de mettre en valeur". Avec des descriptifs, des photos et bientôt des modélisations en 3D de ces vestiges.