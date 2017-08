Un site internet pour faire revivre les dizaines de cinémas des années 50-60 dans la Drôme

Un passionné de cinéma, ancien projectionniste à Crest, vient de monter un site internet pour répertorier toutes les salles qui ont existé dans la Drôme (et quelques unes en Ardèche) à la grande époque du Septième Art.

Dans sa jeunesse, Denis Boissy est projectionniste et "petite main" à Crest. Dans les années 50-60-70, la ville compte trois cinéma: le Rex, l'Eden et le Vox. Denis Boissy travaille régulièrement dans ces deux dernières salles. Il sympathise avec l'exploitant local, qui avant de disparaître lui confie des dizaines de documents :

programmes de l'époque, photos, coupures de journaux. Sur Crest mais aussi Valence, Romans, Montélimar.

Partager ces souvenirs

Denis Boissy a mis des années à tout trier, classer, ranger, et à savoir quoi en faire. Il a écrit un livre sur les cinémas Crestois "Crest et ses salles de cinéma de 1957 à 1985". Mais il voulait faire plus. Lui vient donc l'idée de créer un site internet, rétro ciné Drôme, pour partager cette somme de documents et ses quelques connaissances. Mais il compte aussi l'enrichir grâce aux "témoins" de cette période.

Aujourd'hui ce passionné de cinéma vit en Vendée, mais il reste attaché à la Drôme et au cinéma tel qu'il fonctionnait à l'époque. Avec l'aide d'autres passionnés, dont un ancien projectionniste drômois, Henri Vierne, il lance donc un appel : toute personne, patron de salle, ouvreuse, projectionniste, spectateur, qui a des souvenirs de salles aujourd'hui disparues, des documents, des photos, des anecdotes, peut se faire connaître.

"Un patrimoine tombé dans l'oubli"

Car il n'y avait pas que dans les grandes villes que l'on trouvait des cinémas. Beaucoup de petites communes avaient aussi leur salle, avec quelques séances seulement le week-end.

Henri Vierne a recensé environ 85 cinémas dans la Drôme. Au moins 25 en Ardèche. Une liste loin d'être exhaustive, précise-t-il. Il y en avait 7 à Valence, 3 à Tain-l'Hermitage, 2 à Nyons ou Dieulefit, 1 à Pont-de-Barret, Saillans, Etoile-sur-Rhône. Parmi les petites communes ardéchoises, Serrières, Saint-Peray, ou Les Vans avaient leur salle. (voir liste plus bas).

Le Rex à Crest - Denis Boissy

Henri Vierne, lui, était projectionniste bénévole dès son plus jeune âge au cinéma de quartier Le Familia à Bourg-les-Valence, qui a existé de 1949 à 1963. Il regrette aujourd'hui de n'avoir gardé aucun programme, aucune photo de ce lieu tombé dans l'oubli aujourd'hui.

C'était la grande époque du cinéma, car "c'était la seule distraction à l'époque. Le samedi soir, les gens allaient au cinéma". Une époque qui a périclité avec l'arrivée de la télévision dans les foyers. Les petites salles n'ont pas résisté à la concurrence du petit écran. Ce n'est pas une raison pour oublier définitivement cette époque, affirme Denis Boissy. '"Vous vous rendez-compte que le cinéma a pu exister dans les petites villes pendant 30, 40, 50 ans, et qu'il ne reste plus rien de tout ça. Il y a vraiment des endroits ou le cinéma a disparu, il est oublié".

Denis Boissy propose aussi sur le site internet de retrouver la programmation de ces années-là. On se souvient (ou on découvre) ainsi qu'il y a tout juste 50 ans, en août 1967, l'Eden à Crest passait le James Bond Bon Baiser de Russie, le Vox Fanfan la Tulipe, Le Rex à Valence Poisson d'Avril avec Bourvil, et Le Paris La Dolce Vita.

Une autre époque

Ces passionnés de cinéma sont un peu nostalgiques. Rien ou presque ne persiste de cette époque... la "grande époque" du cinéma. Aujourd'hui le numérique a tué le charme d'une cabine de projection, affirme Henri Vierne.

Et puis à l'époque, il n'y avait pas autant de choix dans un même cinéma. Sans compter que les sorties des films ne se faisaient pas en même temps dans toutes les salles. Certaines, dans les petites communes, attendaient plusieurs mois avant de projeter le long métrage, se souvient Denis Boissy.

LE PLUS :

→ Découvrez ici le site internet Rétro ciné Drôme

→ Pour apporter un témoignage, un document ou entrer en contact avec ces passionnés de cinéma, à l'origine du site, une adresse mail : enreiv@live.fr

→ La carte reprenant la liste non exhaustive des cinémas de Drôme Ardèche recensés par Henri Vierne :