Passez de bons moments avec vos enfants grâce à Kidiklik ! Ce sont des centaines de bons plans, de sorties et d'activités qui sont à découvrir chaque semaine sur le site internet. Le concept existait dans 19 départements, il y en a désormais un de plus. Il est dans le Loiret. Depuis les vacances de la Toussaint, Aurélie Deraco est la Web-rédactrice de la version loirétaine. "Cela manquait dans le Loiret, et comme j'aime sortir avec mes enfants, je me suis lancée, j'ai postulé et j'ai été choisie pour faire vivre kidiklik dans le département." Comme de nombreuses mamans, cette habitante d'Olivet se souvient parfois "de la galère" qu'elle rencontrait pour avoir des infos pour organiser les activités de ses enfants. Elle consultait tous les sites internet, elle se mettait des alertes sur son téléphone, elle cherchait partout, "cette fois, tout est centralisé," explique-t-elle.

Des centaines d'activités répertoriées

Plus besoin de vous creusez la tête pour ces vacances de Noël : les marchés de Noël, les ateliers pour enfants, les goûters, les rendez-vous avec le père-Noël, les maisons illuminées, les patinoires, les spectacles, les contes, ect ... "Et c'est comme ça toute l'année," assure Aurélie, "il y a aussi les arts créatifs, les fermes pédagogiques, les animations théâtrales, il y en a vraiment pour tous les goûts."

On peut faire ses recherches par thèmes, par rubriques, par dates, zones géographiques, âges des enfants. Les entrées dans l'agenda sont multiples - Aurelie Deraco

Sur le site, il y a aussi des concours, des articles, comment préparer ses cartes des voeux, comment s'habiller en hiver, la littérature jeunesse sans oublier les reportages des kidi-reporters, ils testent les animations sans concession, "les enfants ne trichent pas, ils disent ce qu'ils pensent," assure Aurélie.

