Un soixante-treizième festival d’Avignon très sécurisé

Sécurités publique et sanitaire sont les deux priorités de la ville, de la préfecture et des organisateurs. La difficulté étant de respecter la difficile alchimie entre sécurité et festivités.

Un tract a été recense les numéros d'urgence et signale les lieux frais et gratuits.

Avignon, France

Les forces de sécurité d'Avignon sont pleinement mobilisées. Les policiers, nationaux et municipaux, les pompiers également, mais des renforts leurs sont adjoints : trois sections de CRS et une unité du dispositif sentinelle, en l'occurrence des légionnaires du 1er Régiment de génie de Laudun. Dans les 10 communes périphériques qui accueillent également des spectacles, la gendarmerie veille.

Tous seront reliés par un système de communication commun

De son côté la ville d'Avignon à a nouveau investit dans des BAVA, les barrières anti véhicule assassin, il y en a désormais cinq qui permettent de filtrer le passage des automobiles. 60 agents de sécurité privée assureront leur maniement et seront aussi présents aux 14 points de contrôle mis en place l'après-midi et le soir pour rendre le cas échéant la ville complètement étanche. La municipalité dont le budget sécurité du festival n'en finit pas d'augmenter puisqu'en quatre ans il est passé de 100.000 à 300.000 €.

À ce dispositif purement sécurité publique s'ajoutent les pompiers, prépositionnés en cœur de ville, et les sauveteurs de la croix blanche installés dans l'école Bouquerie mais qui effectuent aussi des patrouilles. Un point important par ces temps caniculaires.

La sécurité du festival c'est aussi celle assumée par les théâtres

le In déploie 130 agents d'accueil formés et 35 agents de sécurité. Pendant 20 jours et à l'occasion des 400 rendez-vous programmés ils assureront la fouille des sacs notez que si les consignes de sécurité sont strictes on pourra quand même accéder au spectacle avec un brumisateur ou une bouteille d'eau à condition qu'elle fasse moins d'un demi litre et qu'elle soit cachetée.

Dans le off chaque théâtre a été sensibilisé, des agents de sécurité déployés au village du OFF. Mais chaque exploitant de salle est responsable de la police de son lieu et donc le personnel d'accueil ou les régisseurs peuvent assurer les fouilles sans souci.

Enfin un tract a été édité par la municipalité, en français et en anglais il recense les numéros d'urgence et signale les lieux frais et accessibles gratuitement comme les musées de la ville et les bibliothèques qui sont climatisés