Un soldat américain inhumé 78 ans après sa mort en Normandie

Pendant des décennies, William McGowan était officiellement "Missing in action", "disparu au combat". Il aura fallu attendre des fouilles en 2018 puis l'identification du corps en 2019, pour que ce pilote américain puisse rejoindre les soldats morts dans les combats de la Seconde Guerre mondiale.

Un long chemin avant de pouvoir retrouver le corps du soldat

Le 6 juin 1944, sous-lieutenant William McGowan s'écrase avec son avion P-47 à Moon-sur-Elle, au nord de Saint-Lô dans la Manche. Il avait 23 ans et s'était marié seulement quatre mois avant de s'engager. L'épave de son appareil est retrouvées en 1947 grâce aux témoignages de habitants de commune, mais pas son corps. Il a finalement été découvert après une fouille du site en 2018, il est ensuite identifié en 2019.

Sa famille a donc fait le choix de l'enterrer en Normandie, au cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer plutôt que de le ramener dans son pays. Un événement rare, "c'est seulement la deuxième fois que cela arrive en 15 ans de carrière," confie Scott Desjardin, le directeur du site.

William J. McGowan a rejoint ses camarades morts au combat sur le mémorial du cimetière de Colleville-sur-mer. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

L'épilogue d'une histoire familiale

78 ans que la famille de William McGowan attendait ce moment, cet enterrement. "Mes grand-parents n'ont jamais pu faire cela," raconte Paul Stouffer qui a fait plusieurs voyages en Normandie pour retrouver le corps de son oncle, "Là, le doute est levé, il n'est plus porté disparu au combat, il est mort au combat." Alors après des années de recherches et de démarches auprès des autorités, l'enterrer en Normandie plutôt qu'aux Etats-Unis, c'était une évidence pour sa nièce, Kathryn Adams : "Il a été parmi les Français et ça a été sa demeure depuis tant d'années avant qu'on ne le retrouve que nous avion le sentiment qu'il devait rester ici. Je pense qu'il n' y a jamais eu de doute dans notre esprit sur la fait que sa place était ici."

L'inhumation devait avoir lieu en 2020, mais les deux années de pandémie de Covid ont retardé les choses. Alors maintenant que les voyages sont possible, la cérémonie a lieu ce samedi matin et pour l'occasion, ils sont près d'une centaine, famille et amis, à avoir fait le déplacement des Etats-Unis et d'ailleurs dans le monde.

Pour cette grande famille de tradition militaire, c'est un moment de partage autour de l'histoire de leur aïeul. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Tous ont grandit avec ce récit de la mort de William McGowan et de son sacrifice. Parmi eux, Ethan, 21 ans. "Mon oncle Paul est venu ici plusieurs fois, pour aider à trouver le corps et obtenir des informations sur le crash," raconte le jeune homme, "depuis que je suis tout petit, il en parle avec moi, il me disait "il faut que tu viennes, il faut que tu viennes en France avec moi !" " Ethan n'en revient d'ailleurs pas d'être "enfin" ici, en Normandie, mais pour lui c'était primordial : "L'histoire peut se répéter et il faut protéger nos valeurs et connaître ce que ces gens ont sacrifié ici. Sur beaucoup de ces tombes, ces gens ont mon âge et penser à quel point cela devait être effrayant., c'est incroyable." Le jeune étudiant a même appris quelques notions de français après un semestre à l'université d'Aix-en-Provence, parce qu'il "savait qu'un jour, il viendrait en Normandie, pour cet enterrement."