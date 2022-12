Un son et lumière avec 400 drones à la Grande-Motte ce mercredi soir

Une première en Occitanie. Un spectacle lumineux orchestré par 400 drones va avoir lieu ce mercredi soir à la Grande-Motte. Pendant 13 minutes, une dizaine de figures colorées seront représentées dans le ciel, avec comme fil conducteur l'hiver. On pourra par exemple admirer le père Noël sur son traîneau.

ⓘ Publicité

Les drones décolleront de la plage et voleront jusqu'à 120 mètres de haut. Le spectacle sera à 360° et visible à plusieurs kilomètres à la ronde. "Ce sera une véritable chorégraphie, chaque drone sera un danseur", explique Isabelle Zanzi, en charge de l'animation à l'office du tourisme de la Grande-Motte.

loading

Pour permettre cette prouesse technique, un itinéraire GPS précis est enregistré dans chaque appareil. "Tout est automatisé, il n'y a qu'un seul technicien qui contrôle depuis la plage le bon fonctionnement", précise Isabelle Zanzi. En effet, les drones ne doivent pas quitter la zone dédiée au spectacle, pour ne pas empiéter sur les couloirs aériens.

loading

Une alternative aux feux d'artifice ?

Cette nouvelle pratique pourrait devenir une alternative aux feux d'artifice, très utilisés à la Grande-Motte l'été pendant le festival des Nuits d'Or. "Ils sont de plus en plus critiqués", note Isabelle Zanzi. La pollution sonore est notamment pointée du doigt, comme les rejets de gaz et les déchets qui tombent en mer.

Les drones, eux, ne font pas (ou peu) de bruit et ne rejettent pas de gaz à effets de serre puisqu'ils fonctionnent à l'électricité. Ils permettent aussi de faire plus de choses que les feux d'artifice : formes plus précises, palette de couleurs plus large, durée illimitée... "La seule limite des drones, c'est notre propre imagination", sourit Isabelle Zanzi.

loading

Mais une question reste en suspens : les drones apporteront-ils la même magie que les feux d'artifice ? Première réponse mercredi soir.

INFOS PRATIQUES :

- Début du spectacle à 19h00

- Gratuit et accessible à tous

- Rendez-vous sur la promenade Jacques Chirac pour apprécier la lumière et le son

- Un espace pour les personnes handicapées est prévu sur le front de mer, à côté des manèges