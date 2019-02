Un son et lumière sur la façade du musée des beaux-arts de Tours et non plus sur la cathédrale à partir de l'été 2019

Le son et lumière gratuit "les illusions de la cathédrale" va être remplacé par un autre spectacle du même genre, à partir de l'été 2019, à Tours. Les projections auront lieu sur la façade du musée des beaux-arts pendant 3 ans. Le spectacle sera cette fois sur le thème de la Renaissance.

Depuis 3 ans, le spectacle "les illusions de la cathédrale" a attiré entre 70 et 90 000 spectateurs chaque été

Indre-et-Loire, France

Depuis l'été 2016, le son et lumière "les illusions de la cathédrale" est le spectacle qui déplace le plus de public, en Indre-et-Loire. Chaque été, ce spectacle inspiré de la vie de St Martin a été vu par 70 à 90 000 personnes, en deux mois et demi, à raison de deux spectacles chaque soir. C'est aussi un vrai succès critique : le spectacle créé par Damien Fontaine a figuré 3 ans de suite à la première ou deuxième place du classement des choses à voir en Indre-et-Loire sur le site Tripadvisor.

Un spectacle estival quotidien sur la façade du musée des beaux-arts de Tours

Dès l'été 2019, les projections n'auront plus lieu sur la cathédrale, mais à 50 mètres de là, sur la façade du musée des beaux-arts de Tours. Le public pourra donc découvrir, de nuit, un lieu qui n'était ouvert que la journée. "Il y aura une mise en lumière du cèdre du Liban, puis le public accédera au plateau supérieur, face à la grande façade du musée des beaux-arts" explique Jérome Tébaldi, l'adjoint chargé du rayonnement de la ville de Tours_. "_Ce qu'on appelle "le travail de dentelle" de chaque côté du carré de pelouse central sera protégé par des cordelettes, pour éviter les dégradations. La pelouse, elle-même subira un traitement particulier pour qu'elle ne soit pas trop abimée. Il y aura aussi une équipe spécialisée qui passera chaque matin pour vérifier que le site n'est pas endommagé et que les visiteurs qui viendront pendant la journée puissent aussi profiter de ce bel endroit".

Sans doute moins de nuisances sonores pour les riverains

Même si le son et lumière ne bouge que de quelques centaines de mètres, ce déménagement devrait tout de même permettre de gêner moins de riverains.

Il y aura une mise en lumière et en son qui sera différente, grâce à de nouvelles technologies. Le spectacle sera sans doute plus visuel et moins sonore" Jérome Tébaldi, adjoint au maire chargé du rayonnement

Le spectacle restera dans le jardin du musée des beaux-arts durant les étés 2019, 2020 et 2021. Un appel d'offre est lancé pour trouver le concepteur de ce nouveau son et lumière dont le thème sera "La Renaissance". Le concepteur des "illusions de la cathédrale", Damien Fontaine, est un des trois candidats toujours en course. Le nom du gagnant sera connu dans quelques semaines.