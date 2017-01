Un souffle nouveau pour la Poudrière à Belfort

Territoire de Musiques, l’association qui organise entre autre les Eurockéennes, vient de prendre la direction de l'association les Riffs du Lion qui gère cette salle rock de Belfort place de l'arsenal.

Territoire de Musiques et la Poudrière sont désormais liés. Un mandat de gestion qui uni les deux structures a été validé le 24 janvier dernier en conseil d'administration. Objectif : proposer un nouveau projet culturel à cette salle qui fête cette année ses vingt ans d'existence. "On cherche toujours à attirer un nouveau public" explique Laurent Vachon, président de l'association les riffs du Lion qui gère la Poudrière. "Ce mariage c’est pour nous l’occasion de profiter de la compétence de Territoire de Musiques que nous n’avons pas forcément notamment en terme de programmation et de mécénat. C’est donc pour nous très motivant et très stimulant".

Inventer une nouvelle aventure commune

Pour Jean-Paul Roland, le directeur de Territoire de Musique et patron des Eurockéennes, cette union va permettre avant tout d’ouvrir davantage la salle de la Poudrière à d'autres événements. "Au sein de notre association, nous avons toujours eu une vision des salles de spectacle comme des salles non exclusives, nous voulons créer une sorte de maison pour tous. L’idée est donc d’ouvrir grand les portes et les fenêtres de cette Poudrière pour que chacun s’y retrouve, avec bien sur une programmation de qualité".

Pour autant cette union ne veut pas dire absorption puisqu'elle n'a aucune conséquence sur les statuts, Territoires de Musiques et l'association les riffs du Lion conservent leur indépendance avec deux Conseils d’Administration bien distincts.

