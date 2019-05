Un spectacle autour des souvenirs du collège Jules Supervielle de Bressuire

Une cinquantaine d'élèves du collège Jules Supervielle de Bressuire participent à un spectacle ce vendredi autour des thèmes du souvenir et du départ. A la rentrée prochaine, le collège déménage dans des bâtiments neufs.

Bressuire, France

Le collège Jules Supervielle vit ses dernières semaines en centre-ville de Bressuire. A la rentrée prochaine, les élèves iront dans des bâtiments neufs situés plus en périphérie. Un déménagement inédit. Il n'y a pas eu de construction de nouveau collège depuis 40 ans dans les Deux-Sèvres. Un événement qui a inspiré la résidence artistique organisée dans le collège par le Département. Une cinquantaine d'élèves de 4e et de 3e ont participé à un spectacle qui sera joué ce vendredi. Il s'appelle Mu[e] et parle de la mémoire, du départ.

Beaucoup d'anecdotes

La première phase a consisté à collecter les souvenirs. Le collège Jules Supervielle date du début des années 70. Profs, personnels du collèges, des parents qui étaient d'anciens élèves ont joué le jeu. "Il y a beaucoup d'anecdotes. Les punitions notamment. A priori on leur a raconté que leurs aînés, on leur tapait sur le bout des doigts. Il y a aussi un enseignant qui avait fait nettoyer sa voiture à des élèves parce qu'ils s'étaient amusés à écrire des mots doux sur le pare-brise".

Ethan élève en 4e a lui retenu "que des profs étaient élèves dans la même classe et qui maintenant travaillent ici". Gaby, "que le collège n'était pas du tout comme ça avant, il y avait moins de bâtiment".

"Ce sont surtout les souvenirs qui vont nous manquer mais les vieux bâtiments non", Enzo, collégien

Mais beaucoup ne sont pas mécontents de dire au revoir au collège du centre-ville. "Ça va faire un peu de bizarre de changer de collège d'un coup mais j'ai hâte de voir le nouveau collège", raconte Ethan "Ce sont surtout les souvenirs qui vont nous manquer mais les vieux bâtiments non", lâche Enzo.

Deux représentations sont prévues ce vendredi. A 15h pour les autres élèves, à 20h pour les parents et tous ceux qui veulent. Le spectacle se déroule au sein du collège.

Quant à l'avenir des lieux, ils vont être récupérés par la Ville de Bressuire. Des services de l'agglo 2B et la maison de l'emploi vont s'y installer pendant deux ans. Car la maison de l'emploi actuelle va subir des travaux. De nouvelles études vont aussi être lancées pour l'aménagement en logements pour personnes âgées.