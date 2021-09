EN IMAGES : un spectacle de cirque dans un train au départ du Mans

Une scène de 80 mètres de long et quatre mètres de large, et qui avance à 160 km/h, un drôle de cadre pour un spectacle de cirque. C'est pourtant la proposition de Le Mans fait son cirque ce week-end : une performance artiste dans un TER en marche.

Le spectacle dure 1h45, le temps d'un aller-retour vers Angers, et les artistes ont profité de ce mélange des genres. En tenue de la SNCF, ils font les pitres avant de présenter leurs performances de wagon en wagon.

Les artistes ont bien profité du cadre du train © Radio France - Raphaël Cann

Des spectacles variés

Au programme : du jonglage, de la magie ou encore de l'acrobatie. Parfois, c'est aux spectateurs de se déplacer pour assister par exemple à une représentation mélangeant théâtre et dance dans un wagon de première classe, aménagé pour l'occasion.

Des représentations de diverses disciplines passent de wagon en wagon, © Radio France - Raphaël Cann

Mais ce chapiteau sur rails reste un train en marche, alors au milieu d'annonces parodiques se mêlent de vraies annonces de sécurité obligatoires. En gare d'Angers, le changement de conducteur a été largement salué par les artistes et applaudis par les voyageurs.

Des spectateurs, et des agents de la SNCF, ravis

"Je regrette que ça ne soit pas comme ça tous les jours, ça change un peu l'image du train", s'amuse Gaylor, salarié de la SNCF. A l'arrivée en gare du Mans, les autres spectateurs étaient également heureux de leur beau voyage.

Un spectacle mélangeant théâtre et danse dans un wagon de première classe © Radio France - Raphaël Cann

"C'était merveilleux, j'ai tout adoré !", s'enthousiasme un étudiant. Plus loin, une retraitée salue "le côté convivial, personne ne se connait et tout le monde se cause." Seul regret pour une spectatrice : "je vais m'attendre à ce que tous mes voyages soient comme ça maintenant."

Collectif Protocole

Ça fera également des souvenirs aux artistes du pôle cirque du Mans et du collectif Protocole, spécialisé dans le jonglage et l'improvisation. "Pouvoir jongler dans un train avec un public, c'est hyper précieux pour nous", raconte Johan Swartvagher, membre du collectif et associé à la Cité du cirque du Mans.

Parfois l'espace du train peut paraître assez restreint © Radio France - Raphaël Cann

"Bon, il y a quelques courbes à des moments qui sont compliquées à gérer, ces petits décalages de rails, mais ça fait sourire les gens de voir que ça peut tomber à tout moment pour un truc tout bête : le train tourne", ajoute-t-il.

Le public a en tout été séduit par la proposition : les trois représentations de vendredi à dimanche soir affichent complets. Une représentation sera également organisée dimanche matin pour les cheminots de la SNCF.