EN IMAGES - Un stade nautique tout neuf à Caen

Le stade nautique de Caen a rouvert en intégralité aujourd'hui au bout de 5 ans de travaux. La dernière phase du chantier concernait le bassin extérieur de 50 mètres. Au total, 30 millions et demi d'euros ont été investis pour redonner tout son lustre au complexe sportif, inauguré en 1966 !...

Depuis ce mardi, le stade nautique Eugène Maës est de nouveau accessible dans son intégralité. Les travaux de la troisième phase viennent de s'achever. Les nageurs ont pu découvrir ce mardi le nouveau bassin extérieur de 50 mètres entièrement rénové : une cuve en inox de 1000 mètres carrés, homologuée pour recevoir des compétitions.

En 2007, les faux plafonds gorgés d'humidité menacent de s'effondrer...

En 2011, le stade nautique de Caen, inauguré en 1966, offre un bien piètre visage. Le bassin de 25 mètres est fermé au public depuis plusieurs années. Les faux plafonds gorgés d'humidité menacent de s'effondrer et rendent le lieu insalubre. Seul le bassin extérieur est ouvert au public, mais dans un état lui aussi très délabré. Après plusieurs hypothèses, la décision est prise de le reconstruire sur place. Démarre alors un chantier long de 5 ans, rendu encore plus compliqué car les lieux restent ouverts au public.

Le stade nautique comprend deux bassins de nage : un de 25 mètres couvert et un de 50 mètres en extérieur. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le stade nautique comporte également une halle d'activité avec des bassins de moyenne et petite profondeur. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Un chantier de 5 ans pour rénover le complexe, qui reste ouvert au public pendant les travaux !

Les travaux démarrent en novembre 2012 par la construction d'un bassin de 25 mètres couvert, inauguré en mai 2014. Plus un hall d'entrée et de nouveaux vestiaires, ainsi qu'un bâtiment administratif et technique. En juin 2014, la deuxième phase démarre, avec la construction d'une halle pour les bassins éducatifs et ludiques, de petite et moyenne profondeur. Bassins achevés en janvier 2016. Puis la 3ème phase, la plus spectaculaire, est entamée en septembre 2016. La rénovation de la fosse à plongeon, rouverte en février 2017, et la réhabilitation du bassin extérieur de 50 mètres.

La fosse à plongeon inauguré en février 2017 permet de sauter de 1 mètre, 3 mètres et 5 mètres. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Une couverture thermique sur la cuve inox pour faire des économies d'énergie la nuit

Coût total de l'investissement : 30,5 millions d'euros, pris en charge par l'agglomération de Caen la Mer. Sur le bassin extérieur, une couverture thermique a été installée. Il s'agit d'un fond mobile, remontant à la surface le soir pour éviter les déperditions de chaleur. Cette couverture va permettre d'économiser 110 000 euros par an. Conséquence de cette rénovation, le prix du ticket va augmenter. Au 1er septembre prochain, le tarif normal passera de 2,90 euros à 4 euros.

Le bassin extérieur de 50 mètres a été entièrement recouvert de plaques d'acier inoxydable, l'ossature béton étant trop vétuste. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Le bassin extérieur est recouvert la nuit par une couverture thermique, ici en position basse sur l'image, il recouvre entièrement le fond du bassin. © Radio France - Nolwenn Le Jeune