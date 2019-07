Un stage de wakeboard à Laroche-Saint-Cydroine dans l'Yonne

Laroche-Saint-Cydroine, France

Au club nautique de Laroche-Saint-Cydroine cette semaine, des jeunes de 8 à 14 ans s’entraînent sur la rivière Yonne sur les installations de la commune. Et certains d'entre eux préparent les championnats de France.

Jules en action sur le plan d'eau du club nautique de Laroche-Saint-Cydroine © Radio France - Damien Robine

Comme pour le ski nautique, celui qui pratique le wakeboard a besoin d'un bateau pour être tracté, mais la comparaison s'arrête là pour Hugo 11 ans. "En ski nautique c'est un peu monotone . Tout ce que tu fais , c'est que tu tournes à droite, à gauche. Par contre en wake, tu peux faire des figures, des sauts." Et les sauts Hugo n'est pas le seul à aimer ça. Le wakeboard , c'est le plein de sensations pour Austin , 13 ans. "Quand tu glisses, tu marches sur l'eau, et quand t'es en l'air tu marches dans les airs, c'est bien."

Et Jules, 11 ans, parle le même langage ."Le wakeboard c'est magique." Avec son copain Austin, Jules sera à Bordeaux ce weekend pour les championnats de France et il est très ambitieux. "La première place si possible."

Jules, Austin et Maxime vont participer aux championnats de France de wakeboard à Bordeaux © Radio France - Damien Robine

Et du haut de ses 8 ans, Maxime aussi sera à Bordeaux. Mais pas de pression, c'est surtout pour s'amuser. "J'ai l'impression que quand je suis sur l'eau, je flotte et quand je suis dans les airs, je vole. C'est génial, c'est trop bien. Je vais essayer de passer toutes mes figures. Et je vais essayer de faire une place sur le podium." Le wakeboard qui n'est pas encore un sport olympique. Une demande a été faite pour les J.O de Paris en 2024.