PHOTOS - Un street artist réalise une fresque de 150m2 dans un centre commercial strasbourgeois

Dans la galerie commerciale Rivetoile à Strasbourg, le street artist Dan23 s'attelle en juillet à une fresque de 40m de long. Une performance de "live painting" pendant laquelle les passants voient grandir les figures de personnages marquants de l'Histoire.

Impossible de la rater en entrant dans le centre commercial Rivetoile à Strasbourg, côté cinéma : la figure d'Angela Davis, immense, souriante, éclatante de couleurs, s'étale sur l'un des murs. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'auteur de la fresque, le street artist Dan23, présente cette "sacrée militante" afro-américaine, "une intellectuelle, qui a œuvré au sein des Black Panthers et que la CIA a cherché à faire taire". Depuis le 10 juillet, l'artiste s'est lancé dans une performance de "live painting", durant laquelle les passants voient grandir au fil des jours des figures qui "ont travaillé pour le bien commun".

Un message militant

Sur le mur d'en face, Victor Hugo accompagnera bientôt Angela Davis. À côté, plus petites et accompagnées de biographies, les figures de Martin Luther King, de Nelson Mandela ou de Rosa Parks. "C'est magnifique, j'adore", commente une passante, qui s'est arrêtée pour admirer la fresque, qui s'étalera dans quelques jours sur 40m de long et 150m2 :

Rien que les yeux de Coluche là-bas, je les trouve tellement émouvants... Ça nous apporte de la couleur.

Oeuvre de Dan23 exposée à Rivétoile à Strasbourg en juillet 2017 © Radio France - Aude Raso

Oeuvres de Dan23 exposée à Rivétoile à Strasbourg en juillet 2017 © Radio France - Aude Raso

Des œuvres à admirer aussi sur les façades des écoles

"Moi d'habitude, je peins dans la rue, donc j'ai l'habitude d'échanger avec les gens, explique Dan23. Peindre dans un atelier tout seul, c'est un peu déprimant... Quand on peint, c'est pour les autres."

L'objectif de Dan23 ? "Inciter les gens à devenir citoyens". "Chaque époque à ses combats, explique-t-il. Tout le monde n'est pas Martin Luther King ou Malala, mais chacun peut faire sa part. Ça va du lanceur d'alerte à celui qui s'inscrit dans une association." La performance de "live painting" est à admirer jusqu'au 22 juillet. Les œuvres de Dan23 peuvent également s'admirer sur plusieurs façades d'écoles de l'agglomération strasbourgeoise.

Oeuvres de Dan23 exposées à Rivétoile à Strasbourg en juillet 2017 © Radio France - Aude Raso

Le street artist Dan23 à Rivétoile à Strasbourg en juillet 2017 © Radio France - Aude Raso