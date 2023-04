Un street-artiste métamorphose la place d’Alger au Mans

Dans le cadre d’un projet d’embellissement de la place d’Alger au Mans, celle-ci est métamorphosée. A la place du parking, des cubes, des escaliers, des troncs et même une marelle. Mais tout ça en trompe l'œil, ce n'est que de la peinture. Nico alias Nicodem (NKDM), un street-artiste grenoblois met de la couleur à cette place goudronnée. Pour lui donner fière allure, Nicodem peint des fresques en anamorphose. Ce sont des effets d'optiques au sol.

ⓘ Publicité

Donner un nouveau souffle à cette place

Ces fresques remplacent la moitié des places de stationnement de la place d’Alger au Mans. Ce qui réjouit les habitants du quartier. « Ca emmène les familles, les enfants, les gens qui jouent au boules. On positive parce que c’est une place qui va vivre. » Nous dit Catherine, habitante du quartier.

Avec les boites de nuit qui l’entourent, la place d’Alger avait mauvaise réputation. « Le quartier avait besoin de renouveau. Ce trompe l’œil va mettre une activité et ça va donner une autre image à cette place qui était pas terrible… » Explique Claude, un riverain.

Intégrer les habitants à ses œuvres

« Les gens peuvent marcher sur mes œuvres, je le prends pas mal du tout. C’est quelque chose que je trouve très positif. Les gens peuvent jouer avec. Une fois que l’œuvre est dans la rue, elle ne m’appartient plus, elle appartient à tout le monde. Que les gens se sentent concerné par mon travail c’est ce qui me touche le plus. » Nicodem alias NKDM, street artist.

L’un des autres objectifs de NKDM : mettre de la couleur dans les villes.

« Je trouve qu’il y a beaucoup trop de gris, c’est terne. Des petites touches de couleurs ça a un impact sur le moral des gens.

Au total, quatre fresques anamorphoses sont prévues place d’Alger.