Un studio d’enregistrement pour groupes de musique amateur ou débutants voit le jour à Orange

Orange - France

C’est en périphérie d’Orange, en pleine campagne, dans la maison de Julien Biscarrat, que le studio a été monté. Un an et demi de travail pour installer l’espace le plus technique répondant aux meilleures normes d’isolation et acoustiques. Le co-fondateur de l’association explique que les groupes locaux ont souvent du mal à trouver déjà un lieu pour répéter tranquillement. « On a les capacités de sortir des masterings de niveau professionnels d’autant que l’on travaille avec des ingénieurs du son depuis plus de vingt ans de métier, mais les groupes qui viennent ici font beaucoup de reprises et peu de compositions. Alors ils n’ont pas besoin de faire des enregistrements aussi poussés que cela, les maquettes qu’on réalise ici leur sert plus à aller démarcher pour aller faire des concerts en bar ou en salle ». Le studio bien qu’orienté rock a déjà enregistré des groupes de tout style car on n’imagine pas nous explique ses gérants le nombre de groupe locaux disséminés ne seraient-ce que dans le Vaucluse

Un studio qui se veut un tremplin pour les groupes qui débutent

Une quinzaine de groupe ont déjà adhéré et gravitent autour de l’association White Stone Production 84 depuis sa création il y a quelques mois. « Nous sommes l’alternative pour des groupes qui n’ont pas les moyens de se payer une journée dans un studio professionnel. » Julien Istre, l’autre fondateur de l’association ajoute : « On est là pour les conseiller, on peut aussi les aider à démarcher pour arriver à se produire sur scène. On propose aussi de la sonorisation pour les concerts, c’est pratique pour des groupe qui débutent sans forcément tout le matériel sono. Même on peut recevoir des cours de musique pour des profs de batterie, de guitare ou de basse qui ont besoin de locaux pour accueillir les élèves, ils sont les bienvenus. De toute façon on n’est pas là pour concurrencer les studios professionnels, c’est vraiment d’accompagner les premiers pas des groupes amateurs ». D'ailleurs toutes les quatre à six semaines l’association organise une scène ouverte dans le bar O’Beers, au Pontet, zone commerciale Avignon Nord. Les groupes habitués du studio s’y produisent mais tous les musiciens présents sont invités à monter sur scène pour jouer jusque tard dans la nuit . Prochain rendez-vous le samedi 25 Janvier à partir de 20 h.