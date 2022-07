Un superbe don de 19 meubles Hache au Musée dauphinois de Grenoble

La collection du Musée dauphinois de Grenoble s'enrichit ! Il vient de recevoir une donation de dix-neuf meubles Hache, du nom du célèbre ébéniste grenoblois du XVIIIe siècle. Des pièces uniques et remarquables, dont on peut découvrir cet été deux exemplaires.

C'est une des plus belles donations faites au Musée dauphinois de Grenoble depuis sa création en 1906. Anne-Catherine Jouanneau, la fille unique du célèbre avocat grenoblois, Maitre Stéphane-Jean Jouanneau, décédé en 2001, vient de donner au musée dix-neuf meubles signés Jean-François Hache. Ils étaient la propriété de son collectionneur de père. Elle a ainsi voulu en faire progresser le plus grand nombre.

Hache, un ébéniste dont la renommée a traversé les siècles.

Jean Francois Hache est issu d'une dynastie célèbre d'ébénistes dauphinois, les Hache, dont il fut l'un des plus illustres représentants au XVIIIe siècle. Ces artisans, véritables artistes, ont meublé des châteaux, des hôtels particuliers, des demeures bourgeoises en France et au-delà de nos frontières. Leur atelier se trouvait place Claveyson.

Très recherchés, ces meubles magnifiques, réalisés dans des bois rares, tel que le sycomore, le cerisier ou encore le frêne, sont exposés dans les plus grands musées, au Louvre, à Paris, au MET à New York ou encore au Victoria and Albert Museum, à Londres.

Des secrets de fabrication disparus

Olivier Cogne, directeur du musée dauphinois, qui dépend du Conseil départemental, est encore émerveillé par cette donation : "Ce sont des meubles assez extraordinaires qui se caractérisent par la rondeur des formes, par les essences de bois utilisées. La marqueterie est remarquable. Les Hache avaient un savoir-faire très particulier, qu'ils n'ont pas transmis. Ils sont partis sans doute avec certains secrets de fabrication."

La valeur de certains de ces meubles peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Une grande expo en 2026

La fille unique de Maitre Stéphane-Jean Jouanneau a fait don de 19 pièces, parmi lesquelles on trouve des commodes, des bureaux de pente, des bureaux Mazarin, une table à ouvrage et à écrire. "Cette donation exceptionnelle fait que nous sommes aujourd'hui le musée qui possède la plus grande collection de meubles Hache." souligne Olivier Cogne.

On peut cet été découvrir deux meubles Hache, issus de la collection Jouanneau, dans le chœur des religieuses du Musée dauphinois, en attendant un grande exposition en 2026.